"التربية والتعليم" تستعرض أحدث ابتكاراتها الرقمية في “جيتكس جلوبال 2025"

دبي في 12 أكتوبر/ وام / تستعرض وزارة التربية والتعليم خلال مشاركتها في معرض “جيتكس جلوبال 2025” الذي ينطلق غدا في مركز دبي التجاري العالمي، مجموعة من أحدث ابتكاراتها التقنية ومبادراتها الرقمية التي تجسد ملامح الجيل القادم من التعليم في الإمارات، وتؤكد ريادتها العالمية في تبني وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي.

وتأتي مشاركة الوزارة هذا العام تحت شعار “نحو مستقبل يصنع المهارة” في إطار جهودها لتصميم مستقبل التعلم وتمكين المعلمين والطلبة من أدوات رقمية متقدمة تعزز جودة التعليم وتدعم بناء مهارات المستقبل، مع تسليط الضوء على التحول النوعي الذي تشهده المدارس الحكومية بالتزامن مع تطبيق منهج الذكاء الاصطناعي في مختلف المراحل الدراسية.

وأكد سعادة المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن مشاركة الوزارة في “جيتكس جلوبال” تمثل فرصة لاستعراض جهود دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وإبراز ريادة دولة الإمارات في بناء منظومة تعليمية رقمية متكاملة تواكب متطلبات المستقبل، مشيراً إلى حرص الوزارة على تبادل الخبرات مع قادة التكنولوجيا العالميين واستكشاف أحدث الحلول الذكية في مجالات التعليم.

وتتضمن مشاركة الوزارة عرض مشاريع مبتكرة أبرزها منصة “صديق التعلّم” المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتخصيص المحتوى التعليمي، ومنصة “أخلاقيات الذكاء الاصطناعي” التي تعزز القيم الأخلاقية في التعامل مع التقنيات الحديثة، إلى جانب ابتكارات طلابية تجسد توظيف التكنولوجيا في تحقيق الاستدامة والابتكار.