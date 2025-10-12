"صدارة أمريكية" للفردي والزوجي في "جراند بريكس" للتزلج الاستعراضي

أبوظبي في 12 أكتوبر/ وام / أسفرت منافسات اليوم الختامي من بطولة "جراند بريكس" للناشئين 2025 للتزلج الاستعراضي، إحدى بطولات الاتحاد الدولي في محطتها قبل الأخيرة، عن صدارة أمريكية لفئتي الفردي والزوجي.

واحتضنت أبوظبي فعاليات البطولة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة 90 لاعبا ولاعبة يمثلون 35 دولة، في صالة التزلج بمدينة زايد الرياضية، تحت إشراف الاتحاد الدولي للتزلج، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي.

وتصدر الأمريكي ليكسوز كازان اكي فئة الفردي رجال بمشاركة 22 لاعباً، وجاء ثانياً البلجيكي دينس كرو، وثالثاً الياباني سينا تاكا هاشي.

وهيمن متسابقو الولايات المتحدة الأمريكية على فئة الزوجي، بمشاركة 24 لاعباً ولاعبة، بفوز كل من هنا ماريا ودانيل فيسلكهين بالمركز الأول، وحقق الثنائي الفرنسي دانيا ماودين، وذيوا بوقيت المركز الثاني، وجاء ثالثاً الزوجي الإيطالي زوا بنجي، ودانيال باسيل.

توج الفائزين سعادة هامل أحمد القبيسي نائب رئيس اتحاد الامارات للرياضات الشتوية، وجمعة الظاهري، الأمين العام لاتحاد، ونجوى النعيمي عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وقال سعادة هامل القبيسي، إن نجاح البطولة في محطتها العالمية قبل الأخيرة، يجسد مكانة دولة الإمارات وقدراتها التنظيمية المميزة، ويواكب خطط وبرامج الاتحاد لتأسيس قاعدة صلبة من العناصر الواعدة، وفق أفضل المؤشرات التنافسية العالمية، بدعم القيادة الرشيدة، ومتابعة معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس الاتحاد.

وأوضح أن تأهل اللاعبة الإماراتية ماري بير ويرت إلى بطولة العالم للناشئين" إستونيا 2026" يتوج الجهود الاستراتيجية للاتحاد في توفير البيئة المثالية لإعداد الأبطال، وتطوير قدراتهم.