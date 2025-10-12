اختتام النسخة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

أبوظبي في 12 أكتوبر/ وام / اختتمت اليوم فعاليات النسخة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، حيث امتدت منافسات الجولة النهائية على مدار 3 أيام، وشهدت في يومها الختامي نزالات فئات الأطفال والبراعم تحت 12 عاماً.

وشهدت البطولة 8 جولات أقيمت في مختلف أنحاء الدولة خلال العام الجاري، تضمنت منافسات لمختلف الفئات العمرية ضمن 5 جولات لفئة "البدلة" و3 جولات لفئة "بدون البدلة".

وفي ختام الجولة النهائية للبطولة، شهدت منافسات فئة البدلة فوز نادي بني ياس باللقب، بينما حقق نادي الجزيرة مركز الوصيف، وجاء نادي العين في المركز الثالث، فيما شهدت منافسات فئة "بدون البدلة" فوز نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس باللقب، وحصول نادي العين على الوصافة، بينما حلت أكاديمية "MOD " في المركز الثالث.

وأكد سعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن النسخة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو قدمت نموذجاً ملهماً للتميز الرياضي والتنظيمي، وقال إن ما تحقق على مدى 8 جولات يعكس الرؤية الثاقبة والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لقطاع الرياضة، والجهود الكبيرة التي تبذلها الأندية والأكاديميات لرفع مستوى اللعبة.

وأضاف أن هذه البطولة تحولت إلى منصة وطنية لصناعة أبطال المستقبل وتعزيز ريادة الدولة في هذه الرياضة، ويشرّفنا اليوم أن نحتفي بالمواهب التي تمثل حجر الأساس لمسيرة إنجازات قادمة بإذن الله.

وخلال الحفل الختامي، كرّم اتحاد الإمارات للجوجيتسو الجهات الراعية تقديراً لدعمها المتواصل لمسيرة البطولة، وما قدمته من إسهامات بارزة كان لها دور كبير في إنجاح فعالياتها وترسيخ مكانتها على الساحة الرياضية.

حضر منافسات اليوم معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومعالي حميد عبيد أبو شبص رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، ومعالي سارة عوض مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة، وسعادة مبارك حمد المهيري وكيل دائرة التعليم والمعرفة، وسعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والقبطان محمد جمعة الشامسي المدير العام والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، وسعادة الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، والدكتور ثاني عبدالرحمن الكواري، نائب رئيس المجلس الآولمبي الآسيوي، وحسين المسلم، مدير عام المجلس الآولمبي الآسيوي، وسعادة عارف حمد العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة أحمد سعيد الجروان، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وعدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وممثلين عن شركاء الاتحاد والرعاة.