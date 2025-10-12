أبوظبي للرياضات المائية يختتم بطولة "سويم فور لايف" في العين

أبوظبي في 12 أكتوبر/ وام/ اختتم نادي أبوظبي للرياضات المائية، منافسات بطولة "سويم فور لايف"، والتي أقيمت في مسبح جامعة الإمارات بمدينة العين بمشاركة 250 سباحا وسباحة مثلوا 9 فرق وأكاديميات، وخصصت للفئات العمرية من 8 إلى 17 عاما.

وتعد البطولة أول تعاون بين النادي وإدارة الجامعة في إطار دعم المبادرات الرياضية بين الطرفين، والشراكة المجتمعية التي تسهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضات المائية، وتطوير المواهب الوطنية.

وأكد حميد الهوتي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية حرص النادي على تنظيم البطولات دعما لنشر الرياضات المائية التي أصبحت تتطور بشكل لافت، وكذلك التزامه بدعم السباحين والسباحات الموهوبين.