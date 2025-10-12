شرطة الشارقة تناقش الاستعدادات الأمنية في المناطق البرية بالمنطقة الوسطى

الشارقة في 12 أكتوبر/ وام/ نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بإدارة شرطة المنطقة الوسطى مساء أمس جلسة حوارية بحضور العميد إبراهيم مصبح العاجل مدير عام الإدارة العامة لمراكز الشرطة الشاملة بالقيادة العامة وذلك لمناقشة الاستعدادات الأمنية في المناطق البرية التابعة للمنطقة الوسطى وما تشهده من فعاليات وأنشطة خلال فصل الشتاء وآليات التعامل معها.

وتناول اللقاء عدة محاور أبرزها، طرق المحافظة على السياحة البرية في الإمارة ومتابعة آلية تأجير المحلات للدراجات النارية من خلال توفير مستلزمات السلامة والوقاية لمرتادي تلك المناطق.

وأكد العميد خليفة مصبح الكتبي مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى أن تنظيم الجلسة الحوارية يأتي في إطار رفع مستوى الجاهزية الأمنية وتعزيز التنسيق والتكامل مع الشركاء الإستراتيجيين استعداداً لموسم الإقبال السياحي الذي تشهده المناطق البرية بما تزخر من مرافق ومعالم جاذبة .