"الإمارات للدراجات” يحرز المركز الأول في سباق "فالدانغو أوروبا"

فالدانغو- إيطاليا في 13 أكتوبر/ وام/ عزّز، فريق الإمارات – إكس آر جي للدراجات الهوائية، رصيده من الإنجازات الدولية بفوز جديد، حيث أحرز البريطاني آدم ييتس أمس لقب النسخة الافتتاحية من سباق فالدانغو- أوروبا “تروفيو تيسيله آي مودا ” الذي أقيم في إيطاليا.

وجاء فوز ييتس بعد أسبوع من تتويجه بلقب كوبا أغوستوني، ليؤكد جاهزيته العالية في ختام الموسم، حيث حسم السباق الإيطالي الذي امتد لمسافة 170 كيلومترا، في صعودٍ مميز نحو قمة سانتواريو دي أوروبا، بفضل إستراتيجية جماعية محكمة من الفريق الإماراتي، جمعت بين خبرة النجوم وطموح المواهب الصاعدة.

وفي أهم محطات السباق، برزت مساهمات الدراجين إينيا سامبينيللو، وماتيو بابلو راميريز، وأدريا بيريكاس، إذ شكّل الثلاثي ركيزة الأداء التكتيكي الذي مهد الطريق لانتصار ييتس، وسط منافسة قوية من عدد من أبرز الدراجين الأوروبيين.

وعبّر ييتس عن سعادته بإنهاء موسمه بانتصار جديد، مشيدًا بروح الفريق والعمل الجماعي الذي ساعده على التتويج، مؤكدًا أن السباق شكّل ختامًا مثاليًا لموسم طويل بدأه في فبراير الماضي.