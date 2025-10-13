مدربو جوجيتسو: "بطولة خالد بن محمد بن زايد" تدعم المراحل السنية وصناعة الأبطال

أبوظبي في 13 أكتوبر/ وام/ أكد عدد من مدربي رياضة الجوجيتسو، أن بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، التي اختتمت منافسات نسختها الثانية يوم أمس بتتويج الفائزين، رسخت مكانتها كمنصة رائدة في دعم اللاعبين الناشئين واكتشاف المواهب الواعدة وصناعة الأبطال، وسط حضور غير مسبوق طوال الموسم وحتى الجولة الختامية.

وأشاروا إلى أن البطولة لم تقتصر على دعم اللاعبين الكبار فقط، بل أولت اهتماماً بالغاً بالمواهب الناشئة والصغار، مما منحها المكانة التي تستحقها كأكبر البطولات عالمياً من حيث التنظيم، والمستوى الفني، وعدد اللاعبين المشاركين.

وأعرب ريبامار سانتياجو، مدرب فريق بني ياس الفائز بلقب البطولة، عن الفخر بما حققه الفريق من إنجاز وتتويج بعد موسم طويل وشاق خاض خلاله العديد من الجولات، وسط منافسة قوية من اللاعبين الصغار والناشئين.

وأضاف أن البطولة رسخت مكانتها كإحدى أبرز البطولات الداعمة للاعبين الناشئين في مختلف المراحل السنية، مؤكدا الحرص على استقطاب اللاعبين الصغار ودمجهم بصورة أوسع في هذه البطولة، التي تمثل محطة متميزة للإعداد والتأهيل تمهيداً لمشاركتهم في البطولات الخارجية مع المنتخبات الوطنية.

من جهته، قال المدرب سيرجيو أميزولو، مدرب في اتحاد الإمارت للجوجيتسو، إن النسخة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، أكدت ريادتها في دعم فئة اللاعبين الصغار والناشئين، مشيراً إلى وجود دعم مجتمعي كبير من الأسر والجهات المعنية التي حرصت على تشجيع الأبناء على المشاركة والتواجد طوال الموسم.

وأضاف أن ما شهدناه خلال الموسم، وفي الجولة الختامية على وجه الخصوص، يعكس حجم الجهود المبذولة من القائمين على الحدث لدعم اللاعبين الصغار، والوصول بهم إلى أفضل جاهزية، ليكونوا نواة قوية للمنتخبات الوطنية في المستقبل. وأعتقد أن هؤلاء اللاعبين قد تم تأسيسهم بشكل صحيح.

وفي السياق ذاته، ثمن المدرب خير خليفة، الذي درب عددا من اللاعبين واللاعبات من مدارس مختلفة بالدولة خلال منافسات البطولة، الدعم الكبير من اتحاد اللعبة، والمدارس، وأولياء الأمور، ما يؤكد السير وفق خطط منهجية مدروسة، متطلعا إلى المزيد من المشاركات في النسخ المقبلة من البطولة، التي أسهمت بشكل كبير في نشر رياضة الجوجيتسو بين طلاب المدارس بمختلف المراحل السنية، وهو ما يعد هدفاً رئيسياً لدعم الطلبة وتشجيعهم على ممارسة الرياضة”.

من جانبه، قال إيريك رمزي، مدرب فريق نوجيرا دبي للجوجيتسو، إن الوصول إلى المرحلة الختامية بهذا العدد من اللاعبين الناشئين يؤكد أن البطولة تواصل نجاحها من نسخة إلى أخرى، إذ شهدت من خلال موسم كامل وعدة جولات، مستويات فنية عالية من قبل اللاعبين الصغار.