"ضمان" تحصد 3 جوائز من برنامج "نافس"

أبوظبي في 13 أكتوبر / وام/ فازت الشركة الوطنية للتأمين "ضمان"، التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، بثلاث جوائز مرموقة في الدورة الثالثة من برنامج "نافس" للفترة 2024 – 2025، تقديراً لجهودها المستمرة في دعم مستهدفات التوطين وتمكين الكفاءات الوطنية في قطاع التأمين.

وحصدت "ضمان" المركز الأول عن فئة "الجهود الداعمة للتوطين في قطاع التأمين"، نظير مبادراتها المتميزة في تعزيز مشاركة الكفاءات الإماراتية وتوسيع فرص العمل للمواطنين في مختلف الإدارات والوظائف التخصصية، كما نالت جائزة الفئة الماسية للجهود الاستثنائية في مجال التوطين تقديرا لتميزها في تمكين الكوادر الوطنية وتطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم القيادية، بما يرسخ مكانتها كإحدى أبرز الجهات الداعمة لتوظيف الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص.

وفي فئة "الأفراد"، فازت الموظفة إسراء السعدي، إحدى الكوادر المتميزة في الشركة، بالمركز الأول في قطاع التأمين، تقديراً لتفانيها وإسهاماتها في تعزيز الأداء المؤسسي ومشاركتها الفاعلة في مسيرة التوطين والتميز المهني.

وأعربت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيورهيلث"، عن فخرها بفوز "ضمان" بجوائز "نافس" للعام الثاني على التوالي، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس نجاح الشركة ورؤية المجموعة في الاستثمار بالكفاءات الوطنية وإعداد جيل من القادة الإماراتيين القادرين على الإسهام بفاعلية في تطوير منظومتي الرعاية الصحية والتأمين في الدولة، لافتة إلى أن هذا التكريم يمثل نموذجا يحتذى به في دعم مستهدفات التوطين وتوفير فرص مهنية مستدامة للمواطنين في القطاع الخاص.

من جانبه، لفت خالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتأمين "ضمان"، إلى أن تكريم الشركة من قبل برنامج "نافس" يجسد التزامها الراسخ بتمكين الكوادر الوطنية وتعزيز حضورهم في قطاع التأمين، مشيراً إلى أن "ضمان" نجحت في بناء بيئة عمل محفزة تحتضن المواهب الإماراتية وتوفر لهم فرصاً للنمو المهني والمشاركة في مسيرة التطور الوطني، بما يسهم في تحقيق أهداف "نافس" ورؤية الإمارات 2071.

وأوضحأن هذا الإنجاز يشكل امتداداً لمسيرة "ضمان" في تعزيز منظومة العمل الوطني، ويؤكد نجاح إستراتيجيتها في تطوير رأس المال البشري بوصفه محوراً أساسياً في جهود الشركة نحو تحقيق التميز المؤسسي وتقديم نموذج رائد يحتذى به في القطاع الخاص على المستويين المحلي والإقليمي.