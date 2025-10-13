بتنظيم جمعية الإمارات للخيول العربية / نجاح بطولة كردستان لجمال الخيل

أربيل في 13 أكتوبر/ وام/ نظمت جمعية الإمارات للخيول العربية للعام الثاني على التوالي بمدينة أربيل، بطولة كردستان لجمال الخيل العربية بالتعاون مع نادي أربيل الدولي للفروسية، وسط حضور رسمي وجماهيري مميز.

وشهدت البطولة، التي اختتمت أمس واستمرت يومين، منافسات قوية بين نخبة من الخيول العربية الأصيلة، بلغ عددها نحو 81 خيلاً، تعود ملكيتها إلى 23 من الملاك والمربين من مختلف مناطق إقليم كردستان والعراق.

وشاركت جمعية الإمارات للخيول العربية في البطولة ، بفريق كامل من الكوادر الوطنية من دولة الإمارات، ضم حكام تقييم وحكام ساحة وأعضاء لجان انضباطية، بالإضافة إلى مجموعة من الكوادر الوطنية المتخصصة في مجالات التنظيم.

وتم استخدام نظام أجهزة "iPad " لحساب وعرض النتائج مباشرةً على شاشات العرض بتقنية مبتكرة، فيما حظي هذا النظام بإشادة واسعة لفاعليته وتأثيره الإيجابي على نجاح البطولة.

وتأتي مشاركة الجمعية في إطار التعاون الوثيق مع بطولة أربيل، وبهدف الارتقاء بمستوى منافسات عروض الخيول العربية.

