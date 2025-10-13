صقر غباش يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع السفير الياباني

أبوظبي في 13 أكتوبر/ وام/ استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، سعادة كين أوكانيو، سفير اليابان لدى الدولة، بمقر المجلس في أبوظبي.

حضر اللقاء، سعادة الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وسعادة عفراء راشد البسطي ، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني للمجلس الوطني.

وجرى خلال اللقاء ، بحث عدد من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك، فيما استعرض الجانبان تطور العلاقات بين الدولتين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بما يعكس رؤية وتوجهات قيادتي البلدين الصديقين وما يربط البلدين من علاقات متينة راسخة ومتجذرة.

وأكد معالي صقر غباش، على عمق الشراكة المتميزة بين دولة الإمارات واليابان، وتناميها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في 1972، مشيرا إلى أنه خلال عام 2018 تم التوقيع على اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة، والتي شكلت محطة مهمة في ترسيخ العلاقات الثنائية، وفتح آفاق أرحب للتعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلاً عن تعزيز التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال إن التعاون الثنائي بين دولة الإمارات واليابان يعتبر نموذجا لعلاقات الشراكة والصداقة والاحترام المتبادل، لافتا إلى أهمية تبادل الزيارات والخبرات بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلسي النواب والشيوخ في اليابان.

وأشاد معاليه باستضافة اليابان لمعرض إكسبو 2025 في مدينة أوساكا، وهنأ الجانب الياباني على هذا الإنجاز العالمي المرموق.

وأكد أهمية توطيد علاقات التعاون البرلماني وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي وبرلمان اليابان، من خلال زيادة نشاط لجان الصداقة البرلمانية لتبادل المعلومات والخبرات البرلمانية وتنسيق المواقف بين المجلسين في المحافل.

من جانبه أشاد سعادة كين أوكانيو، بالدور الذي يضطلع به المجلس الوطني الاتحادي من خلال الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة ومشاركاته الجادة والمميزة في الفعاليات البرلمانية الدولية، مؤكدا عمق علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين البلدين والحرص على تنميتها وتطويرها في المجالات كافة.