ماركو بينج يتقدم لوصافة “السباق "إلى دبي” في جولة دي بي وورلد للجولف

مدريد في 13 أكتوبر / وام / حقق الإنجليزي ماركو بينج فوزه الثالث هذا الموسم في جولة دي بي ورلد للجولف، بتتويجه بلقب بطولة إسبانيا المفتوحة التي تم تنظيمها في العاصمة مدريد، ليتقدم إلى المركز الثاني في ترتيب “السباق إلى دبي” الصادر اليوم، وذلك قبل محطتي الختام في دولة الإمارات خلال شهر نوفمبر المقبل.

وتفوق بينج في الجولة الفاصلة على مواطنه دانيل براون، بعدما سجل ثلاث ضربات مقابل أربع ضربات للأخير، عقب تعادلهما في ختام الجولات الأربع بمجموع 15 ضربة تحت المعدل.

ونال بينج جائزة مالية تجاوزت نصف مليون دولار أمريكي، إلى جانب 835 نقطة رفعت رصيده إلى 3691 نقطة، ليحتل المركز الثاني خلف المتصدر وحامل اللقب، الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي الذي يملك 4084 نقطة.

ويعد هذا اللقب الثالث لبينج هذا الموسم، بعد تتويجه ببطولة هاينان الصينية في أبريل، وجينيسيس أسكتلندا المفتوحة في يوليو الماضي، علماً أن اللاعب لم يسبق له التتويج بأي لقب في الجولة خلال المواسم الماضية، حيث اكتفى بالمركز 110 في تصنيف “السباق إلى دبي” عام 2024.

من جهته، حصل دانيل براون على 555 نقطة عزز بها موقعه في الترتيب، ليصعد إلى المركز العاشر برصيد 1992 نقطة، فيما جاء السويسري جويل جيرباخ في المركز الثالث برصيد 14 ضربة تحت المعدل، ليضيف إلى رصيده 312 نقطة ويحتل المركز الـ60 برصيد 775 نقطة، مما يُبقي على آماله في التأهل إلى التصفيات الختامية.

ويشهد الموسم الحالي من جولة دي بي ورلد، الذي يقام تحت شعار “السباق إلى دبي”، إقامة 42 بطولة في 26 دولة، حيث يسعى اللاعبون للتواجد ضمن المراكز الـ70 الأولى للتأهل إلى التصفيات النهائية في الدولة، والتي تنطلق ببطولة أبوظبي “إتش إس بي سي” في نادي ياس لينكس خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، تليها بطولة جولة دي بي ورلد في نادي عقارات جميرا للجولف من 13 إلى 16 نوفمبر 2025.