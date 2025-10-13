"التنمية الأسرية" و"أبوظبي للإسكان" تقدمان خدمة التحسينات المنزلية لكبار المواطنين

أبوظبي في 13 أكتوبر/ وام/ أعلنت مؤسسة التنمية الأسرية وهيئة أبوظبي للإسكان، بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، عن تفاصيل خدمة الحصول على التحسينات المنزلية لكبار المواطنين ضمن مبادرة "بركتنا"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، بهدف تسهيل حياتهم، وتعزيز راحتهم في منازلهم، وضمان بيئة سكنية آمنة ومريحة لهم، وتوفير البيئة المناسبة التي تتماشى مع ظروفهم الصحية وتعزّز استقلاليتهم وتوفر لهم حياة أكثر استقراراً وراحة.

وقالت سعادة مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، إن المؤسسة تسعى إلى تحقيق رؤية وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، المتمثلة في بناء أسرة مستقرة ومجتمع متماسك منذ تأسيسها، وذلك في إطار رؤيتها الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة، بما يحسن جودة حياة الأسرة وكبار المواطنين والمقيمين الذين توليهم الدولة أهمية كبيرة في المجتمع، من أجل تشكيل مستقبل أفضل يعكس تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية دولة الإمارات نحو تنمية شاملة ومستدامة".

وأكدت أهمية خدمة التحسينات المنزلية لكبار المواطنين، التي أطلقتها المؤسسة ضمن مبادرة "بركتنا" بالتعاون مع الجهات الشريكة، نظراً لما تلعبه من دور مهم في تمكين قائم الرعاية الرئيسي لأحد والديه من طلب الحصول على الموافقة للتحسينات المنزلية لإعادة تأهيل المرافق الرئيسية في المنزل المستخدمة من قبل كبير المواطن "الأم، الأب" المقيم معه في المنزل ذاته، لتوفير عوامل الأمن والسلامة لهم وفق احتياجاتهم اليومية.

وأوضحت سعادته، أن هناك معايير لا بد من توافرها في مقدم الطلب وكبار المواطنين الأشخاص، الذين تجاوز عمرهم 60 عاما وفقاً للسياسة الوطنية لكبار المواطنين، من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وحاملي بيانات الأسرة الصادرة من إمارة أبوظبي ويقيمون إقامة دائمة في إمارة أبوظبي، بشرط أن يكون مقدم الطلب هو مقدم الرعاية الرئيسي لكبير المواطن وصلة القرابة من الدرجة الأولى “ابن أو ابنة ”، ويقيم معه إقامة دائمة في المسكن والمسؤول بالدرجة الأولى عن تقديم الرعاية له.