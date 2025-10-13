"وزارة الصحة" تعلن نتائج الحملة الوطنية للكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم

دبي في 13 أكتوبر/ وام/ كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن تحقيق نتائج قياسية ضمن الحملة الوطنية للكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم، متجاوزة المستهدف بنسبة 157%، حيث تم تنفيذ أكثر من 110,000 فحوصات في مختلف إمارات الدولة، مقارنة بالمستهدف البالغ 70,000 فحص ، وذلك في إنجاز نوعي يعكس جاهزية المنظومة الصحية وكفاءتها وقدرتها على استشراف المستقبل وبناء مجتمع صحي مستدام.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار التزام الوزارة بتعزيز ممارسات الوقاية، وترسيخ ثقافة الفحص المبكر للحد من انتشار الأمراض غير السارية، وفي مقدمتها ارتفاع ضغط الدم.

وجاء الإعلان عن هذه النتائج خلال الفعالية التي نظمتها الوزارة في دبي، بحضور الدكتورة ندى المرزوقي مدير إدارة الصحة العامة والوقاية، والدكتورة بثينة بن بليلة رئيس قسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية، إلى جانب نخبة من القيادات الصحية وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، وخبراء من جمعية القلب الإماراتية، حيث شكلت الفعالية محطة ختامية للحملة وفرصة لتسليط الضوء على مخرجاتها النوعية، ومناقشة آليات استدامة أثرها الصحي على مستوى الدولة.

وأكدت الدكتورة ندى المرزوقي في كلمتها خلال افتتاح الفعالية، أن الحملة الوطنية للكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم، تمثل نموذجاً متكاملًا للعمل الحكومي والشراكات الراسخة، وانسجاماً مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، الهادفة لبناء منظومة صحية متكاملة وجاهزة للمستقبل تقوم على تعزيز الوقاية والاستباقية.

وأوضحت أن الحملة تمثل دليلا نوعيا على الانتقال من النموذج العلاجي إلى الوقائي، بما يساهم في خفض الوفيات المبكرة الناتجة عن الأمراض غير السارية بنسبة 30% بحلول 2030 انسجاما مع مستهدفات التنمية المستدامة.

وقالت إن هذه الحملة أثبتت أن الصحة العامة مسؤولية جماعية والتزام وطني شامل يشارك فيه القطاع الحكومي والمحلي والخاص والمجتمع ، حيث إن تحويل البيانات الميدانية إلى مؤشرات إستراتيجية يعزز قدرات بناء سياسات صحية دقيقة، وتوجيه الموارد بكفاءة وتعزيز الأمن الصحي الوطني باعتباره أحد ركائز ريادة دولة الإمارات العالمية .

وأضافت الدكتورة ندى المرزوقي أن الوزارة تعمل على دمج نتائج الحملات الوطنية ضمن مبادرات إستراتيجية مستدامة مثل المشروع التحولي "نبضك"، لتنتقل من حملات توعوية إلى برامج مؤسسية متكاملة تضمن استمرارية الأثر وتعزيز الوعي المجتمعي.

من جانيها استعرضت الدكتورة بثينة بن بليلة، أبرز نتائج الحملة، حيث أظهرت النتائج أن 21% من المشاركين الذين خضعوا للفحص كانوا مصابين بارتفاع ضغط الدم، وأن أكثر من40% من الحالات المكتشفة لم تكن على علم بإصابتها مسبقاً، في حين أن 29% من المرضى الذين يتلقون العلاج لم يحققوا مستوى السيطرة المطلوب على ضغط الدم.

وأوضحت أن الحملة شملت تقديم نصائح غذائية ونمط حياة صحي إلى جانب متابعة الحالات المرتفعة، وتم تنفيذها بالتعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي، ومؤسسة الإمارات الصحية، ودبي الصحية، وهيئة الشارقة الصحية، ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، ومجموعة “ميديكلينك”، و"أستر دي إم هيلث كير"، والمستشفى الأمريكي، و"يونايتد ميديكال سنتر"، و"إن إم سي" للرعاية الصحية.

وأكدت الدكتورة ابن بليلة، أن الإمارات أطلقت حملة شهر مايو لقياس ضغط الدم" MMM "منذ عام 2017 في إطار مشاركتها الفاعلة بالحملة العالمية التي تقودها الجمعية الدولية لارتفاع ضغط الدم، حيث تحولت الحملة منذ انطلاقها إلى منصة وطنية سنوية لتعزيز الوعي المجتمعي وتكريس ثقافة الوقاية والكشف المبكر عبر برامج توعية وتحديث الأدلة الإرشادية وتوسيع نطاق العيادات المتخصصة في الأمراض غير السارية، فيما احتلت مراكز متقدمة عالمياً في عدد الفحوصات.

واختتمت الفعالية بجلسات نقاشية تناولت تجربة الحملة والتحديات التي واجهتها، وفرص الاستدامة في المبادرات الصحية، كما تم عرض فيديو توثيقي للحملة وتكريم الجهات المشاركة.