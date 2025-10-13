"الأولمبي الآسيوي"/ "البحرين 2025" محطة نوعية لإعداد أبطال القارة

أبوظبي في 13 أكتوبر/وام /أكد المجلس الأولمبي الآسيوي، أن دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب "البحرين 2025"، محطة نوعية لإعداد أبطال القارة، قبل المشاركة في الألعاب الأولمبية للشباب، داكار 2026، والألعاب الآسيوية بمدينة "آيتشي ناغويا" اليابانية 2026.

وقال سعادة حسين المسلم، المدير العام للمجلس الأولمبي الآسيوي، في تصريح اليوم، بمناسبة اكتمال التحضيرات لانطلاق الحدث، إن مملكة البحرين وصلت إلى أفضل مستوى من الاستعداد لاستضافة الفعاليات، من 22 إلى 31 أكتوبر الجاري، بمشاركة 4.250 رياضياً ورياضية يتنافسون في 249 مسابقة تمنح فيها ميداليات عبر 26 رياضة أولمبية وآسيوية عريقة.

وأضاف أن المسؤولين في مملكة البحرين أنجزوا المطلوب في البنية التحتية المتكاملة، والمستوى العالي من التنظيم خلال فترة 8 أشهر فقط، لاسيما أن الاستعداد لاستضافة حدث بهذا الحجم يستغرق وقتاً طويلا.

وتوقع المسلم، منافسات قوية وممتعة في البحرين، وبروز أبطال في كل الألعاب، نظراً لمشاركة لاعبين تتراوح أعمارهم بين 14 إلى 17 سنة، بما يعد مؤشراً على قياس مستويات التطور آسيوياً، وصولاً إلى أولمبياد 2028.

ونوه إلى أن البحرين تمثل دول مجلس التعاون الخليجي، بالاستعدادات المثالية، والتنظيم المميز لاستقبال الحدث القاري البارز، واحتضان 45 دولة في فعاليات رياضية وتنافسية.

يذكر أن دولة الإمارات تشارك في دورة الألعاب الآسيوية" البحرين 2025"، بوفد يضم 152 رياضياً بواقع (107 لاعبين و45 لاعبة)، يتنافسون في 19 رياضة.