مبادلة أبوظبي للتنس للسيدات تنطلق بنسختها الرابعة 31 يناير المقبل

أبوظبي في 13 أكتوبر/ وام/ أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات، اليوم، عن إقامة النسخة الرابعة من الحدث، من 31 يناير وحتى 7 فبراير المقبلين في مجمع التنس الدولي، بمدينة زايد الرياضية.

وتُقام البطولة بالشراكة بين مبادلة ومجلس أبوظبي الرياضي، ضمن سلسلة بطولات رابطة لاعبات التنس المحترفات من فئة 500 نقطة التابعة لجولة "هولوجيك".

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، " أصبحت بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس محطة بارزة على الأجندة الرياضية العالمية لأبوظبي، ما يعزز مكانة أبوظبي وجهة دولية رائدة للرياضة، ونتطلع إلى استقبال اللاعبات العالميات والجماهير مجدداً في مدينة زايد الرياضية في نسخة جديدة استثنائية".

وقال حميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار، "على مدى أكثر من خمسة عشر عاماً، تفخر مبادلة برعاية رياضة التنس، وتقديم تجارب وفعاليات رياضية عالمية المستوى في دولة الإمارات، وبصفتنا مستثمراً عالمياً، نلتزم بتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد ليس فقط في القطاعات التي نستثمر فيها، بل أيضًا في المجتمعات التي نخدمها".

جدير بالذكر أن النسخة الماضية من البطولة، شهدت مشاركة 8 لاعبات من بين أفضل 20 لاعبة مصنفة على مستوى العالم، وحضور آلاف المشجعين.