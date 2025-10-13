لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تناقش سياسة الحكومة بشأن الحركة المرورية

دبي في 13 أكتوبر/ وام/ واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم ، برئاسة سعادة الدكتور أحمد عيد المنصوري، رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من: حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وسالم بالركاض العامري، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مسودة تقريرها حول الموضوع، وقررت دعوة ممثلي الجهات الحكومية المعنية إلى اجتماعها القادم، لمناقشة الموضوع وفق محاوره التي تتضمن: تطوير إستراتيجيات البنية التحتية الذكية لضمان انسيابية الحركة المرورية، والتوعية بالصحة النفسية والثقافية المرورية لمستخدمي الطرق، وفعالية التشريعات في الحد من الحوادث والازدحام المروري.