نوبل في الاقتصاد إلى 3 علماء قدموا تفسيرا جديدا للنمو الاقتصادي المدفوع بالابتكار

ستوكهولم في 13 أكتوبر/ وام/ أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم، منح جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لعام 2025، لكل من، جويل موكر(جامعة نورث ويسترن) وفيليب أجيو(جامعة فرنسا وكلية لندن للاقتصاد) وبيتر هاويت (جامعة براون)، تقديرا لتفسيرهم للنمو الاقتصادي المدفوع بالابتكار.

وقال جون هاسلر، رئيس لجنة جائزة نوبل للعلوم الاقتصادية، "يظهر عمل الفائزين أن النمو الاقتصادي لا يمكن أن يؤخذ كشيء مسلم به، يجب أن ندعم الآليات التي تكمن وراء التدمير الإبداعي حتى لا نعود إلى الركود".

وتبلغ قيمة الجائزة 1.2 مليون دولار.

-خلا-