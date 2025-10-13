"اتحاد الفروسية" يستعرض أبرز التحديثات "البيطرية الدولية"

أبوظبي في 13 أكتوبر/ وام/ استعرض اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أبرز التحديثات البيطرية الصادرة من الاتحاد الدولي للفروسية.

وقال الاتحاد في بيان اليوم، " تم عقد اجتماع موسع للأطباء البيطريين المعتمدين من الاتحاد الدولي للفروسية، بمقر الاتحاد في أبوظبي، بحضور 50 طبيباً، وتحدث خلاله الدكتور معاذ عبد الله اليحيائي، رئيس قسم البيطرة في الاتحاد، عن أبرز التحديثات الصادرة مؤخراً عن الاتحاد الدولي للفروسية، والموضوعات ذات الصلة بعمل الأطباء البيطريين في الفعاليات والمسابقات الرسمية".

وتضمن الاجتماع البروتوكولات الجديدة المتعلقة بإصدار جواز السفر الوطني للخيل، وآلية تطبيق نظام التطعيم الإلكتروني، لإدخال بيانات الخيل ومتابعة سجلات التطعيم بصورة رقمية دقيقة، والأدوار والمسؤوليات الخاصة بالأطباء الرسميين والمعالجين وفق القواعد البيطرية المعتمدة.

وتداول المجتمعون الآراء والمقترحات لتطوير منظومة العمل البيطري، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة في قطاع الفروسية بالدولة.

وأعلن اتحاد الإمارات للفروسية والسباق حرصه على دعم الكوادر الوطنية، وتوفير بيئة عمل متكاملة تسهم في الارتقاء بالمعايير البيطرية، لضمان صحة وسلامة الخيل، وتعزيز مكانة الدولة الريادية في مجال الفروسية على المستويين الإقليمي والدولي.