تعاون بين "تبريد"و "جونسون كونترولز" لتطوير وتوفير تقنيات تبريد متقدمة

أبوظبي في 13 أكتوبر/ وام/ أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" وشركة "جونسون كونترولز" العالمية المتخصصة في مجال المباني الذكية والصحية والمستدامة، اليوم عن توقيع اتفاقية مشتركة تهدف إلى تسريع عملية تطوير وتوفير تقنيات تبريد مبتكرة ومتقدمة، وذلك في إطار التزام مشترك بين الجهتين لدعم أفضل الممارسات العالمية في مجال تبريد المناطق.

وتعمل شركة "تبريد" حالياً على تنفيذ مجموعة من المشاريع طويلة الأمد، يغطي العديد منها نطاق هذه الاتفاقية.

ويركز التعاون على تحقيق مكاسب في كفاءة استهلاك الطاقة، والموثوقية، وخفض إجمالي التكلفة الكلية، مع دعم إستراتيجيات الحياد المناخي في المنطقة وأولويات أطر البيئة والمجتمع وحوكمة الشركات (ESG).

كما تركّز الاتفاقية على توريد مبردات طرد مركزي متقدمة من الجيل الجديد لتعزيز كفاءة الأنظمة والحد من الأثر المناخي، بالاستفادة من تحليلات الأداء التي توفرها منصات "جونسون كونترولز" للتحسين الفوري للأداء وتعزيز موثوقية العمليات.

تمّ توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لشركة "تبريد" في أبوظبي، بحضور خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي للشركة، و"ريتشارد ليك"، نائب الرئيس ورئيس شركة "جونسون كونترولز" في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال خالد المرزوقي: " تدخل شركتنا مرحلة جديدة وحافلة بالنمو غير المسبوق بما يتماشى مع إستراتيجيتنا طويلة الأمد حيث لدينا العديد من المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً أو المخطط لها في المستقبل القريب، وتُسهم هذه الاتفاقية في دعم الطرفين عبر ضمان توريد المعدات الأساسية لمشاريع البنية التحتية واسعة النطاق".

من جانبه قال ريتشارد ليك: " تمنحنا هذه الشراكة مع تبريد فرصة لإبراز كيف يمكن للتقنيات الموثوقة والخدمات المعتمدة على البيانات تعزيز مستوى الأداء في قطاع تبريد المناطق على نطاق واسع".

وترتكز الاتفاقية على محورين رئيسيين، أولهما يتعلق بالمبردات التي تستخدم التقنيات المتقدمة، حيث ستوفر شركة "جونسون كونترولز" مجموعة واسعة من المبردات كبيرة السعة، المزوّدة بمحركات متغيرة السرعة وأنظمة معيارية للأحمال المرنة، وجميعها مصممة لخفض استهلاك الطاقة وتقليل متطلبات الصيانة، مع تعزيز كفاءة استغلال المساحات داخل محطات تبريد المناطق التابعة لشركة "تبريد".

كما يتعلق المحور الثاني بخدمات دورة الحياة المتكاملة، التي تشمل الدعم في مجالي التصميم والهندسة، وأعمال التشغيل وإعادة التشغيل، وضمانات الأداء القائمة على مؤشرات رئيسية، إلى جانب التحديثات وأعمال التجديد، وخدمات المراقبة عن بُعد عبر مراكز تشغيل الشبكات، وذلك بهدف إطالة عمر الأصول وتقليل التكاليف الإجمالية لملكية المعدات والمبردات.