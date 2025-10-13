"الكيك بوكسينج" يحصد 29 ميدالية في "مونديال" أوزبكستان

أبوظبي في 13 أكتوبر/وام/أحرز منتخبنا الوطني للكيك بوكسينج 29 ميدالية ، بواقع 7 ميداليات ذهبية، و11 فضية، و11 برونزية، والمركز التاسع في الترتيب العام من أصل 47 دولة في مونديال الكيك بوكسينج بأوزبكستان، من 8 إلى 12 أكتوبر الجاري.



وقال اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، في بيان اليوم، إن مشاركة منتخبنا الوطني في البطولة، ضمن المرحلة التحضيرية استعداداً لمونديال الكيك بوكسينج "السنيرز والماسترز"، في أبوظبي خلال الفترة من 21 إلى 30 نوفمبر المقبل.



وقال علي خوري، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكيك بوكسينج عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، إن أبطال الإمارات أثبتوا مجدداً قدرتهم على المنافسة في أهم المحافل الدولية.

وأضاف أن الإنجاز يتوج دعم القيادة الرشيدة لمسيرة الرياضة والرياضيين، واهتمام اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج برئاسة سعادة عبدالله سعيد النيادي، بتأهيل اللاعبين، وصقل مهاراتهم وتوفير جميع إمكانات النجاح للمنتخبات الوطنية، بجانب الجهود الكبيرة في إعداد المنتخب من الجهازين الفني والإداري.