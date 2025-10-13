الفارس عزيزنيا يتصدر نهائي دوري الإمارات "لونجين" لقفز الحواجز

الشارقة في 13 أكتوبر/وام/أحرز الفارس علي عزيزنيا، من فرسان نادي الشارقة للفروسية لقب نهائي دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز 2025، لفرسان المستوى الأول، في ختام منافسات النهائي.

وأقيمت المنافسات على ميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية، من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ورعاية لونجين.

وحصد الفائزون جوائز مالية بلغ مجموعها نصف مليون درهم، لفرسان القفز من فئة المستوى الأول، والشباب، وفئة (الجونيورز)، والمستوى الثاني، والمستوى الثالث، والمبتدئين والفرسان من فئة الأشبال.

وتوّج الفائزين سعادة سلطان محمد خليفة اليحيائي، المدير العام لنادي الشارقة للفروسية، بحضور أشرف الليثي، المدير التنفيذي للنادي.

وتصدر الفارس علي عزيزنيا مع "أونيا دو مين"، برصيد 4 نقاط جزاء، بينما حقق الفارس صبري بادنكي مع "ديور فان"، لقب نهائي لونجين لفئة الشباب، من جولتين على حواجز 135 سم.

وتوّجت الفارسة علياء عدنان المهيري مع "سبتو دو روت"، بلقب نهائي لونجين لفئة (الجونيورز)، بمواصفات الجولتين على حواجز الـ 130 سم، والفارسة أميليا أرابيلا مع "بيلي روكسان"، بلقب صدارة نهائي لونجين لفرسان المستوى 2، بمواصفات جولة مع تمايز، بحواجز ارتفاعها 120 سم.

وفاز الفارس محمود محمد مع "بيكانت"، بلقب نهائي فرسان المستوى 3، من جولة مع تمايز، على حواجز 115 سم، بينما حقق الفارس عبد الله فهد العوضي مع "كورليس زد"، لقب نهائي لونجين لفئة المبتدئين من جولة واحدة مع جولة تمايز، بحواجز ارتفاعها 110 سم.

ونجحت الفارسة زارا عمران، مع "بريكس 19" في حصد لقب نهائي لونجين لفئة الأشبال، بأداء نظيف في منافسة الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، على حواجز تراوح ارتفاعها بين (100 ـ 105) سم.