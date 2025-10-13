شاب الأهلي والنصر والحمرية في صدارة سباق الدوري لدراجات المضمار

الشارقة في 13 أكتوبر/ وام/ تصدرت أندية شباب الأهلي، والنصر، والحمرية منافسات فئات السباق الأول للدوري المحلي لمنافسات المضمار للدراجات الهوائية، والذي نظمه اتحاد الإمارات للدراجات بمضمار زايد الدولي في الشارقة، بمشاركة 29 لاعبا مثلوا 7 أندية.

وتصدر شباب الأهلي منافسات اسكراتش للكبار والتي أقيمت لمسافة 10 كم، بعدما توج الدراج محمد العليلي بالمركز الأول، تلاه زميله بالفريق خالد معيوف ثانيا، ثم راشد عبد الله من نادي دبي ثالثا.

وفي سباق اسكراتش لفئة الشباب لمسافة 7.5 كم تصدر الدراج عبدالله إبراهيم من نادي الحمرية، وجاء يوسف بدر من نادي النصر ثانيا، و خليفة خميس من نادي خورفكان ثالثاً.

وفي فئة الاقصاء للكبار تصدر سيف الكعبي من نادي شباب الأهلي وحقق الأول، وجاء ثانيا محمد يوسف من نادي دبي، بينما حل محمد العليلي من شباب الأهلي ثالثا.

وفي سباق الاقصاء للشباب فاز الدراج يوسف بدر من نادي النصر بالمركز الأول، وجاء ثانيا عبدالله إبراهيم من نادي الحمرية، وثالثا سيف محمد من نادي الشارقة.