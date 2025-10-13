سالم بن عبدالرحمن القاسمي يزور جناح حكومة الشارقة في "جيتكس 2025"

الشارقة في 13 أكتوبر/ وام/ زار الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة، اليوم، جناح حكومة الشارقة المشارك في فعاليات معرض "جيتكس العالمي 2025"، بمشاركة 20 جهة حكومية تحت شعار "تكامل تقني محوره الإنسان"، وتسلط الضوء على الرحلة الرقمية المتميّزة للإمارة ورؤيتها الإنسانية للمستقبل، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي.

واستمع الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي إلى شرح حول أحدث التجارب الرقمية المبتكرة التي تقدمها الجهات المشاركة، وأبرز الابتكارات والمشاريع التقنية التي تعرضها الجهات الحكومية بهدف تعزيز التكامل الرقمي في إمارة الشارقة بما يسهم في الارتقاء بالخدمات الحكومية وتحسين جودة الحياة في الإمارة، وتحقيق رؤيتها في بناء مستقبل رقمي مستدام محوره الإنسان.

وتعرف رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة على محاور مشاركة جناح حكومة الشارقة في المعرض والمتمثلة في أربع منظومات متكاملة وهي، التجارب الرقمية، والاستدامة البيئية، والمدن الذكية، وإنسانيتنا، كما استمع إلى شرح حول الحلول الاستباقية الموضوعة والتي تعكس التكامل بين الجهات الحكومية، وتعتمد على توظيف الذكاء الاصطناعي وتكامل البيانات؛ مجددةً رسم ملامح الخدمات الحكومية في إطار يجمع بين الكفاءة والسرعة والدقة والشمولية والرؤية المستقبلية، وذلك بهدف تلبية احتياجات الأفراد والمجتمع والمؤسسات، وتعزيز جودة الحياة.

وشاهد الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي فعاليات "هاكاثون الشارقة الرقمي" الذي أطلقته دائرة الشارقة الرقمية بالشراكة مع مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا ومجلس الشارقة للشباب، ويهدف إلى دعم منظومة الابتكار الحكومي وتعزيز دور الإمارة في بناء مدن ذكية ومستدامة، وتطوير قدرات الشباب والكوادر الحكومية في الشارقة، وتحفيزهم على ابتكار حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي في مجالات البنية التحتية ومرونة الخدمات الحكومية.

واطلع رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة على منظومة "التجارب الرقمية"، والتي استعرضت خلاله دائرة الشارقة الرقمية مشروع "مساعد الشارقة الرقمية"؛ وهو مساعد كتابي وصوتي تفاعلي يعمل في الوقت الفعلي، ويتيح للمستخدمين الوصول إلى المعلومات وإجراء المعاملات لخدمات محددة بسلاسة.

كما عرج الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي على منضدة مشروع "عقاري" الذي يوفر منصة رقمية شاملة ومركزية للخدمات العقارية في إمارة الشارقة تمكّن الجهات المعنية من طرح خدماتها ضمن بوابة موحدة، وتهدف المنصة إلى توفير معلومات دقيقة وموثوقة عن القطاع العقاري في الإمارة، وتحسين تجربة المتعاملين من خلال تقديم خدمات تراعي احتياجاتهم، فضلاً عن تعزيز دقة البيانات العقارية وتوفير نظرة شمولية على السوق العقاري لصنّاع القرار.

وتعرف رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة على منصة "نبني" وهي منصة موحدة لربط البلديات تعمل على تبسيط إجراءات البناء، عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تقديم حلول ذكية وشاملة ترتقي بتجربة المتعاملين في مختلف مراحل البناء، وتشمل المنصة مجموعة من الباقات الخدمية المتكاملة، التي تتضمن خدمات تصنيف المقاولين والاستشاريين، وخدمات تراخيص البناء، وخدمات رقابة المباني، وخدمات الصيانة والهدم، إضافة إلى خدمات التصاريح الهندسية الأخرى.

وشاهد الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي مشروع "المساعد الافتراضي لموظفي حكومة الشارقة" والذي يهدف إلى تمكين موظفي حكومة الشارقة من تبنّي قدرات الذكاء الاصطناعي ضمن بيئة عملهم؛ لإثراء تجربتهم وتوفير وقتهم، كما يقوم المساعد الافتراضي الموحّد بالربط بين مختلف الجهات الحكومية بغرض توفير الرد الآلي على استفسارات الموظفين ومنح الصلاحيات للمستخدمين.

ويشهد جناح حكومة الشارقة ضمن مشاركته في معرض "جيتكس العالمي 2025"، مشاركة 20 جهة حكومية تعرض خدماتها المبتكرة وأحدث التقنيات المستخدمة في مجال تحسين تجربة المتعامل، كما تقدم الشارقة نموذجاً يُحتذى به إقليمياً وعالمياً في الحوكمة الرقمية، يبرز الأثر الإيجابي للتكنولوجيا عندما تضع الإنسان أولاً، ويسهم في تعزيز مكان الإمارة على الخارطة العالمية كمركز للتميُّز الرقمي والابتكار المستدام.

رافق رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة في الزيارة كل من، الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخ محمد بن عبدالله بن ماجد القاسمي مدير دائرة شؤون البلديات، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات المشاركة.