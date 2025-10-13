دبي الرقمية تستعرض مبادرات الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان في "جيتكس 2025"

دبي في 13 أكتوبر/ وام / تشارك دبي الرقمية في "جيتكس جلوبال 2025" بمنصة تجمع أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة لاستعراض أحدث الابتكارات في الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية الهادفة إلى تحسين جودة الحياة في دبي.

وتتميز المشاركة هذا العام بتبني تقنيات الذكاء التوكيلي (Agentic AI) التي تمكن الأنظمة الرقمية من التخطيط والتنفيذ الذاتي للمهام المعقدة وتحويل الخدمات الحكومية إلى تجارب استباقية ومخصصة تسهّل حياة السكان والأعمال بأقل تدخل بشري.

وأكد سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام دبي الرقمية أن المشاركة تسلط الضوء على حلول مبتكرة تجسد رؤية دبي في توظيف التكنولوجيا لخدمة الإنسان ومدينة ذكية تواكب احتياجات المجتمع.

وتشارك مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء بمشاريع بارزة تشمل “مركز ذكاء البيانات والتحليلات المتقدمة” الذي يوظف الذكاء الاصطناعي لاستخلاص أدق المؤشرات، و”الوكيل الإحصائي الجغرافي” لتحليل الاتجاهات السكانية والاقتصادية، و”خدمة اسأل بيانات دبي” للتفاعل الذكي مع البيانات الرسمية، إلى جانب “لوحة دبي” التي توفر رؤية آنية بزاوية 360 درجة لدعم صناع القرار، و”سوق البيانات” التي تتيح للجمهور الاستفادة من البيانات في تطوير دراساتهم واستثماراتهم.

من جهته قال سعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، إن مشاركة المؤسسة هذا العام “تعكس نموذج المدينة التي تُدار بالبيانات، وتسترشد بالذكاء الاصطناعي لتطوير خدماتها وكفاءتها، لتصبح دبي منظومة حية تفكر مع الناس وتستبق احتياجاتهم.

وتعرض مؤسسة حكومة دبي الرقمية، مجموعة من “وكلاء الذكاء الاصطناعي” المتخصصين في مجالات التوظيف والتوريد والعقود والمالية وإدارة المنتجات الرقمية، إلى جانب “الهوية الرقمية” التي تخدم أكثر من 11 مليون مستخدم وتتيح الوصول إلى 15 ألف خدمة رقمية، وتطبيق “دبي الآن” الذي يوفر أكثر من 350 خدمة ذكية.

وأوضح سعادة مطر الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية أن المرحلة المقبلة تتمحور حول دمج الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتوفير خدمات أكثر قرباً وسلاسة تدعم الاقتصاد الرقمي وتترجم مفهوم المدينة كخدمة.

كما تعرض دبي الرقمية حلول مركز دبي للأمن الإلكتروني، أبرزها “معيار أمن الاتصالات” المدعوم بالذكاء الاصطناعي و”مؤشر دبي للأمن السيبراني” التفاعلي، ومنصة “إيثاق+” التي توفر شهادات رقمية مخصصة للجهات الحكومية والخاصة، بما يعزز أمن المعلومات وريادة دبي الرقمية عالمياً .