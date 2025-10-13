"الاتحادية للموارد البشرية الحكومية" تشارك في "جيتكس"

دبي في 13 أكتوبر / وام / استعرضت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، خلال مشاركتها في فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2025 في دبي، مجموعة من المشاريع والمبادرات المبتكرة المعززة بحلول الذكاء الاصطناعي .

وأكد سعادة فيصل بن بطي المهيري مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن "جيتكس جلوبال 2025" يشكل منصة مثالية للتعريف بالإنجازات والمشاريع الرقمية والمعززة بالذكاء الاصطناعي التي طورتها حكومة الإمارات، ترجمة لرؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة بترسيخ ثقافة الابتكار وتوظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى من خلال مشاريعها إلى دعم جهود الحكومة في تسريع تصفير البيروقراطية، والارتقاء بتجربة الكوادر الوطنية وتمكينها من أدوات المستقبل.

وقال "نؤمن في الهيئة بأن الاستثمار في الحلول الذكية والذكاء الاصطناعي يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة الموارد البشرية الحكومية وتعزيز كفاءتها واستدامتها، ويجسد كل من منصة "جاهز" لتعزيز جاهزية الكوادر الحكومية للمستقبل، و"مساعد الموارد البشرية المعزز بالذكاء الاصطناعي"، التزامنا بتمكين مواهب حكومية أكثر جاهزية للمستقبل، بحيث تكون محركاً رئيسياً لمسيرة التنمية والتطوير في دولة الإمارات".

وعرضت الهيئة خلال مشاركتها في جيتكس "مساعد الموارد البشرية المعزز بالذكاء الاصطناعي"، وهو نظام ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات الموارد البشرية بشكل ذاتي وذكي دون تدخل بشري مباشر، يدعم توجهات الحكومة لتصفير البيروقراطية، عبر توفير أكثر من108 خدمات رقمية، ومعالجة نحو 80% من استفسارات الموظفين.

كما عرّفت بتجربة منصة "جاهز"، إحدى المبادرات التحولية الرائدة التي تهدف إلى تطوير مهارات موظفي الحكومة الاتحادية وتعزيز جاهزيتهم لمهارات المستقبل عبر منصة ذكية تفاعلية ومتكاملة.

ووقعت الهيئة ضمن فعاليات المعرض، مذكرة تفاهم مع شركة "كور 42" المتخصصة في التحول الرقمي، لتعزيز الشراكة في توظيف حلول الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة عملها، وعدد من الشراكات الاستراتيجية، بما يواكب توجهات الحكومة الاتحادية في بناء نموذج عمل حكومي أكثر كفاءةً وابتكاراً.