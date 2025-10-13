شرطة الفجيرة تستعرض ابتكارات أمنية ذكية في "جيتكس 2025"

دبي في 13 أكتوبر/ وام/ تستعرض القيادة العامة لشرطة الفجيرة خلال مشاركتها في معرض "جيتكس جلوبال 2025" بدبي ثلاثة مشاريع تقنية مبتكرة تعزز مسيرة التحول الذكي في العمل الشرطي وخدمة المجتمع.

وتشمل المشاريع، سيناريو مكافحة المخدرات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتوعية بمخاطرها وطرق الوقاية منها، ومجلس الشباب الافتراضي الموجه للتواصل مع شريحة الشباب والإجابة على استفساراتهم حول الخدمات الشرطية، إلى جانب الموظف الافتراضي الذي يجري تفعيله تدريجياً في مراكز الخدمة لتسهيل إنجاز معاملات المتعاملين.

وأكدت شرطة الفجيرة أن مشاركتها في "جيتكس جلوبال" تأتي في إطار إستراتيجيتها لتبني أحدث الحلول التقنية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن المجتمعي وتطوير خدماتها الشرطية.