"الهوية والجنسية" تستعرض 4 مشاريع ذكية في "جيتكس 2025"

دبي في 13 أكتوبر/ وام/ تستعرض الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ 4 مشاريع مبتكرة خلال مشاركتها في الدورة الـ 45 من معرض "جيتكس جلوبال 2025" بدبي.

تشمل المشاريع الأربعة، سيارة المخالفين الذكية وبصمة الوجه الذكية ومركز الاتصال الذكي وخدمات العمالة المساعدة – باقة العمل، حيث توظف تلك المشاريع تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة وتطبيقات التحقق والتواصل الحديثة في إنجاز المهام والعمليات وتفعيل التواصل مع المتعاملين.

وأكد سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة أن هذه المشاريع تعكس التزام الهيئة بتوظيف التقنيات الحديثة لتطوير منظومة الخدمات الذكية وتحقيق مستهدفات التحول الرقمي، مشيدا بإسهامات الكوادر الوطنية في تطويرها.