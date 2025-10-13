"ويو بنك" يعزز شراكاته الرقمية ويوقع مذكرات تفاهم جديدة في "جيتكس جلوبال 2025"

دبي في 13 أكتوبر /وام/ أكد جايش باتيل، الرئيس التنفيذي لـ"ويو بنك"، أن مشاركة البنك في معرض "جيتكس جلوبال 2025" تأتي في إطار التزامه المستمر بتعزيز الابتكار الرقمي في القطاع المصرفي وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية التي تتيح لعملاء البنك من الأفراد والشركات تجربة مصرفية أكثر ذكاءً وسلاسة.

وقال لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن "جيتكس جلوبال" يعد أحد أفضل المنصات العالمية لاستكشاف التقنيات الجديدة، مشيراً إلى أن الحدث يجسد الحيوية التي يتميز بها المشهد التكنولوجي في دولة الإمارات، حيث تتكامل جهود القطاعين الحكومي والخاص لإطلاق مبادرات وقدرات رقمية رائدة تخدم المتعاملين والمجتمع على حد سواء.

وأضاف: وجودنا في جيتكس هذا العام يهدف إلى التعلم من أحدث الاتجاهات التقنية، وتوقيع مذكرات تفاهم جديدة تسهم في جلب مزيد من الابتكار إلى عملائنا، ونحن متحمسون للغاية لما يتيحه هذا المعرض من فرص للتعاون والتطوير.

وأوضح أن "ويو بنك" وقّع مذكرة تفاهم جديدة مع منصة "تم"، التي تُعد من أبرز المنصات الرقمية لخدمات المقيمين في دولة الإمارات، تتيح من خلالها للعملاء فتح حسابات للأفراد والشركات عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، بحيث يمكنهم الاستفادة من جميع الخدمات في مكان واحد، بما في ذلك الاطلاع على الأرصدة والمعاملات مباشرة عبر المنصة.

كما أشار إلى توقيع اتفاقية تعاون مع شركة "علي بابا كلاود" بهدف تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي محلياً باستخدام بنية تحتية سحابية متقدمة، الأمر الذي من شأنه تمكين العملاء من اتخاذ قرارات مالية أكثر دقة وتحسين تجربة المستخدم المصرفية بشكل عام.

وفيما يتعلق بمفهوم "الخدمات المصرفية كخدمة" أوضح باتيل أن هذا النموذج يمثل أحد أبرز مجالات النمو المستقبلية للقطاع المصرفي، حيث يتيح للشركات والمنصات التجارية "مثل منصات التجارة الإلكترونية أو مزوّدي نقاط البيع" تقديم خدمات مالية متكاملة لعملائها من دون أن تكون مؤسسات مالية بحد ذاتها.

وأضاف: اليوم أصبح بإمكان تاجر التجزئة أو مزود نقاط البيع أن يتيح لعملائه الحصول على تمويل فوري أو خدمات مصرفية مدمجة عبر الأنظمة التي يستخدمونها أصلاً، ما يمنحهم تجربة سلسة وسريعة ويعزز كفاءة الأعمال.

وحول أداء البنك المالي، أوضح باتيل أن إيرادات "ويو بنك" تتوزع بشكل متوازن بين الدخل من الفوائد والدخل من الرسوم والخدمات، إذ يشكل كل منهما نحو نصف الإيرادات، ما يعكس نموذجاً متنوعاً ومستداماً للنمو.

وقال، إننا حققنا خلال السنوات الثلاث الماضية نمواً قوياً بفضل ثقة العملاء بنا، إذ تجاوزت ودائعنا 50 مليار درهم، وهو إنجاز يعكس قوة القاعدة المصرفية وولاء العملاء الذين يجدون في خدماتنا قيمة حقيقية سواء من حيث أسعار الفائدة الأفضل أو البساطة والشفافية في التسعير.

وأشار إلى أن محفظة الإقراض لدى البنك تنمو تدريجياً، حيث يعمل البنك على تطوير منتجات ائتمانية مبتكرة تتماشى مع احتياجات العملاء وتدعم صحتهم المالية، مثل بطاقات الائتمان التي تتيح استرداداً نقدياً وإمكانية استثمار المبالغ المستردة في الأسهم، إضافة إلى منتجات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفيما يتعلق بالتمويل متناهي الصغر، أوضح أن البنك لا يركز حالياً على هذا القطاع بشكل مباشر، لكنه منفتح على التعاون عبر الشراكات المتخصصة لدعم فئات العملاء التي تحتاج هذا النوع من الخدمات.

