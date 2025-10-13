24% حصة "دِل تكنولوجيز" من خوادم مراكز البيانات في الإمارات

دبي في 13 أكتوبر /وام/ أكد سامر الجيوسي، المدير الإقليمي للذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية لدى شركة "دِل تكنولوجيز"، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها كأحد النماذج العالمية الرائدة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيق أسس الحوكمة الرشيدة في هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن رؤية الدولة الاستباقية مكّنتها من بناء بيئة رقمية متكاملة تعزز من تنافسيتها على المستوى العالمي.

وقال لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش فعاليات "جيتكس جلوبال 2025"، المقام بدبي، إن شركة "دِل تكنولوجيز" تعد من أوائل الشركات العالمية التي ساهمت في دعم التحول الرقمي في دولة الإمارات، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات والخوادم، موضحاً أن حصة الشركة السوقية في هذا المجال داخل الدولة تتجاوز 24%، بما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها حلول الشركة لدى مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية.

وأشار إلى أن سوق الخوادم ومراكز البيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشهد نمواً متزايداً يتجاوز 30%، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تمثل محوراً رئيسياً لهذا النمو بفضل استثماراتها المستمرة في التقنيات الناشئة واعتمادها المتسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقال إننا في "دِل تكنولوجيز" نعمل على تمكين المؤسسات من تسريع تحولها الرقمي عبر بناء مراكز بيانات ذكية وآمنة داخل الدولة، تضمن خصوصية المعلومات وسرعة معالجتها، بما يتوافق مع المعايير الوطنية لأمن البيانات والبنية التحتية.

وحول المشاركة في "جيتكس جلوبال 2025"، أكد أنها تأتي لعرض أحدث حلولها المبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة ومراكز البيانات، وإبراز دورها في تمكين المؤسسات من تحويل بياناتها إلى قيمة اقتصادية ومعرفية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.