تأجيل خطاب حالة الاتحاد بعد فشل الحكومة البلجيكية في التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية

بروكسل في 13أكتوبر/ وام / أعلن رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر تأجيل خطاب حالة الاتحاد، الذي كان من المقرر أن يلقيه يوم الثلاثاء أمام مجلس النواب، وذلك بعد فشل الحكومة في التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية في الوقت المحدد.

و تواجه بلجيكا عجزًا متزايدًا قد يبلغ 39 مليار يورو بحلول عام 2029.

وكانت المفاوضات بين دي ويفر ونوابه في مجلس الوزراء لرسم ملامح ميزانية جديدة قد انتهت دون نتيجة ، فيما اكتفى رئيس الوزراء بالقول أمام وسائل الإعلام إن "الميزانية ليست مجرد ورقة عابرة".

ويُعد خطاب حالة الاتحاد مناسبة سنوية تقليدية تتضمن إعلان الخطوط العريضة لسياسات الحكومة استنادًا إلى الميزانية، ويُلقى عادة في ثاني ثلاثاء من أكتوبر.

