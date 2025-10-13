شراكة استراتيجية بين "شركة تاكسي دبي" و"كيتا" لتعزيز حلول توصيل الميل الأخير

دبي في 13 أكتوبر / وام / أعلنت شركة تاكسي دبي (ش.م.ع)، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة “كيتا”، الذراع الدولي لشركة التوصيل الصينية العملاقة “ميتوان”، بهدف تطوير حلول مبتكرة لخدمات توصيل الميل الأخير وتعزيز منظومة الخدمات اللوجستية المستقبلية في دبي.

وتم توقيع الاتفاقية خلال فعاليات معرض “جيتكس جلوبال 2025” في دبي، بين منصور رحمه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي، وألكس وي، المدير العام للعمليات اللوجستية في شركة “كيتا” الشرق الأوسط.

وبموجب الاتفاق، ستتولى شركة تاكسي دبي تشغيل أسطول أولي يضم 150 دراجة نارية للتوصيل، على أن يرتفع العدد إلى 500 دراجة بحلول نهاية العام، دعماً لسوق التوصيل عند الطلب في دبي الذي يشهد نمواً متواصلاً.

ومن المتوقع أن تتجاوز الإيرادات الناتجة عن المبادرة 10 ملايين درهم خلال العام الأول.

وحقق قطاع دراجات التوصيل في شركة تاكسي دبي نمواً ملحوظاً، إذ ارتفعت الإيرادات في الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 102 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 18.2 مليون درهم، ما يعكس مرونة الشركة وقدرتها على تلبية احتياجات السوق وتوفير حلول لوجستية متطورة.

وستسهم الشراكة في تطوير حلول توصيل ذكية من خلال دمج التقنيات المتقدمة التي تمتلكها "كيتا"، ودراسة إدخال طائرات الدرونز والمركبات ذاتية القيادة ضمن منظومة الخدمات اللوجستية المشتركة بين الشركتين.

وأكد الفلاسي، التزام الشركة بدعم توجهات دبي نحو مستقبل أكثر ترابطاً واستدامة، قائلاً: “نعمل في شركة تاكسي دبي على تطوير حلول ذكية في مجالي التنقل والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع رؤية دبي لمستقبل يعتمد على الابتكار والتقنيات المتقدمة”. وأضاف: “تشير التقديرات إلى أن إيرادات توصيل الطعام عبر الإنترنت في دولة الإمارات ستتجاوز 5 مليارات درهم في عام 2025، مع نمو سنوي مركب يفوق 3 في المئة لتصل إلى نحو 6 مليارات درهم بحلول 2030، وفق تقرير صادر عن منصة «ستاتيستا».

وتستثمر شركة تاكسي دبي في أسطولها الذي يضم أكثر من 2000 دراجة توصيل مدعومة ببنية تشغيلية مرنة ومتقدمة، لتعزيز موقعها الريادي في مجال الخدمات اللوجستية المستقبلية”.

من جانبه، أعرب ألكس وي، المدير العام للعمليات اللوجستية في “كيتا” الشرق الأوسط، عن اعتزازه بالشراكة مع شركة تاكسي دبي، مؤكداً أنها تمثل خطوة مهمة لتوسيع حضور “كيتا” في السوق الإماراتية المتطورة، والاستفادة من الخبرات والتقنيات التي توفرها شركة “ميتوان” العالمية لتعزيز كفاءة واستدامة خدمات توصيل الميل الأخير.