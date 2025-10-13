"أبوظبي للدفاع المدني" تطلق مبادرة فحص المركبات

أبوظبي في 13 أكتوبر/ وام/ أطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي ومركز النقل المتكامل مبادرة مجتمعية تحت شعار «مركبتك أمانتك، لنفحصها معا»، بهدف تعزيز السلامة المرورية والوقاية من حوادث الأعطال الميكانيكية التي تزداد احتمالية وقوعها.

وتأتي المبادرة في إطار مبادرات“عام المجتمع 2025” وتركز على تشجيع السائقين على إجراء الفحص الفني الدوري للمركبات لضمان سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، والحد من الأعطال المفاجئة، وتسرب الزيوت، ومشاكل نظام التبريد، وتعكس التزام الهيئة وشركائها الإستراتيجيين بتعزيز الوعي الوقائي وتشجيع السلوكيات الإيجابية وبناء مجتمع أكثر أمانا واستدامة.

وتشمل تقديم كوبونات مجانية للسائقين تتيح لهم الفحص الفني للمركبة والحصول على خصومات تصل إلى 30% على قطع الغيار، وذلك بالتعاون مع عددٍ من وكالات السيارات المعتمدة في إمارة أبوظبي، وهي: بن حموده للسيارات، وعلي وأولاده موتورز، والمسعود للسيارات، وشركة الإمارات للسيارات، وشركة الماجد للسيارات، وأبوظبي موتورز.

وتستمر المبادرة حتى نهاية ديسمبر 2025، حيث تتضمن حملات ميدانية لفحص المركبات في مختلف مناطق الإمارة، إلى جانب نشر رسائل توعوية عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الصيانة الدورية للمركبات.

ودعت الهيئة السائقين إلى تجهيز مركباتهم بطفايات حريق، كونها وسيلة أساسية للتعامل مع الحرائق الصغيرة ومنع انتشارها، مشددة على ضرورة تثبيت الطفاية في مكان يسهل الوصول إليه بالقرب من السائق والتأكد من صلاحيتها بشكل دوري.