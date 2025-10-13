الخارجية تتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير الجمهورية اليونانية لدى الدولة

أبوظبي في 13 أكتوبر/ وام/ تسلّم سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد سعادة ستيليانوس غافرييل، سفير الجمهورية اليونانية الجديد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ورحّب سعادته بالسفير الجديد وتمنّى له التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكدًا حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع الجمهورية اليونانية وتطويرها في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب سعادة ستيليانوس غافرييل عن اعتزازه بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، مشيدًا بالمكانة الإقليمية والدولية الرائدة التي تحظى بها الدولة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”.

وتربِط دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليونانية علاقات متميزة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، ويسعى الجانبان إلى تعزيز هذه الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق التنمية المستدامة للبلدين والشعبين الصديقين.