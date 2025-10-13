شرطة دبي تكشف عن 12 ابتكارا ذكيا في "جيتكس 2025"

دبي في 13 أكتوبر/ وام/ كشفت القيادة العامة لشرطة دبي خلال مشاركتها في معرض "جيتكس جلوبال 2025" الذي انطلق اليوم عن 12 ابتكارا جديدا يعتمد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة تشمل منظومات تقنية ومنصات رقمية وخدمات تفاعلية وروبوتات متطورة تهدف جميعها إلى تعزيز الأمن وتيسير الخدمات للمجتمع.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي خلال تفقده منصة القيادة العامة أن “جيتكس" يمثل حدثاً عالمياً ريادياً يجمع أبرز العقول والشركات المبتكرة تحت سقف واحد لاستعراض تكنولوجيا المستقبل ورسم ملامح التحولات الرقمية، مشيرا إلى أن هذا الحدث يعكس المكانة الرائدة لإمارة دبي في قيادة التحول التكنولوجي وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي عالمياً.

من جانبه، أكد سعادة اللواء خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، أن الابتكارات المعروضة تواكب إستراتيجية شرطة دبي للذكاء الاصطناعي المحدثة حتى 2028 وتشمل أنظمة التنبؤ بالجرائم والمساعد الذكي ومراكز الشرطة الذكية (SPS) وتحليل سلوك السائقين عبر الرادارات الذكية.

وأطلقت شرطة دبي خلال المعرض خدمة “شرطة دبي AIX” وهي مستشار افتراضي ذكي يوفر إجابات فورية وشاملة على استفسارات المتعاملين بعدة لغات مع توجيه مباشر للخدمة المطلوبة.

كما يضم الجناح “المنطقة التفاعلية الرقمية – Immersive Zone” التي تتيح تجربة رقمية للزوار للتعرف على خدمات الشرطة عبر شاشات وغرف عرض تفاعلية بالإضافة إلى عروض مرئية لروبوتات شرطية إلى جانب عرض مرئي لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية “سوات” ومراكز الشرطة الذكية وخدماتها المتاحة على مدار الساعة.