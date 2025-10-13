غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تستعرض مقومات دبي في معرض"إكسباند نورث ستار2025"

دبي في 13 أكتوبر /وام/ استعرضت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، خلال معرض "إكسباند نورث ستار2025" المنعقد في دبي، مقومات دبي التنافسية ومنظومتها المتكاملة للأعمال أمام رواد الأعمال العالميين المشاركين في الحدث.

وسلط سعيد القرقاوي، نائب رئيس الغرفة، خلال جلسة ضمن فعاليات المعرض، الضوء على المزايا النوعية التي تتمتع بها دبي، وفي مقدمتها الأمان والاستقرار والارتباط اللوجستي الوثيق مع دول العالم، بالإضافة إلى البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار والبنية التحتية المتطورة، حيث تساهم هذه المقومات في ترسيخ مكانة الإمارة كمنصة انطلاق المثلى للشركات الناشئة وتوسعها اقليمياً وعالمياً.

وأكّد على أهمية هذه الركائز كعوامل أساسية لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33" الرامية لتوليد قيمة اقتصادية سنوية بمتوسط 100 مليار درهم من مشاريع التحول الرقمي.

وقال القرقاوي، إن دبي تتميز بمنظومة أعمال فريدة ومتكاملة تجمع بين الابتكار ووفرة المواهب والفرص بما يرسم ملامح مستقبل الأعمال، حيث تمنح الشركات كل مقومات النمو والنجاح، وتدعم روح الابتكار والتميز، إلى جانب ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وأطر تنظيمية داعمة للقطاعات الرقمية، وتمثل هذه المزايا مجتمعة أبرز العوامل التي ترسخ مكانة الإمارة كوجهة مفضلة لتأسيس وتطوير ونمو الشركات الرقمية الناشئة المبتكرة.

