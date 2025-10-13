تعاون بين "دبي الرقمية" ومركز محمد بن راشد للفضاء لتطوير مشروع العائلة الإماراتية بالذكاء الاصطناعي

دبي في 13 أكتوبر/ وام/ وقعت هيئة دبي الرقمية اتفاقية تعاون مشترك مع مركز محمد بن راشد للفضاء لتطوير مشروع “العائلة الإماراتية بالذكاء الاصطناعي”، الذي يهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية الإماراتية وتوظيف التقنيات المتقدمة في إنتاج محتوى رقمي مبتكر يعكس القيم الإماراتية ويرسخ ارتباط المجتمع بإنجازات الدولة في قطاع الفضاء.

وتركز الاتفاقية على تبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني والإبداعي، إلى جانب تطوير سيناريوهات المحتوى الذي يعبر عن رؤية الإمارات المستقبلية، فيما يتولى مركز محمد بن راشد للفضاء تزويد دبي الرقمية بالمحتوى العلمي المعتمد حول الفضاء ورواد الفضاء الإماراتيين، ودعم إنتاج الصوتيات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقع الاتفاقية شيماء الزرعوني، مدير إدارة التسويق والاتصال في هيئة دبي الرقمية، وعبدالله أهلي، مدير إدارة تقنية المعلومات في مركز محمد بن راشد للفضاء، بحضور سعادة سالم حميد المري، المدير العام للمركز، وسعادة طارق يوسف الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي في دبي الرقمية.

وبموجب التعاون، سيتم العمل على تصميم شخصيات إماراتية ذكية تمثل مكونات “العائلة الافتراضية”، إلى جانب إنتاج حلقة خاصة عن مركز محمد بن راشد للفضاء تُبرز إنجازات الدولة في استكشاف الفضاء ودور الإمارات الريادي في هذا القطاع الحيوي .