الاتحاد الأوروبي يعلن عن إنشاء "فروع لمصانع الذكاء الاصطناعي" في دول الأعضاء والشركاء

بروكسل في 13اكتوبر/ وام/ أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم عن إطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان "فروع مصانع الذكاء الاصطناعي" في سبع دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي، وهي بلجيكا وقبرص والمجر وإيرلندا ولاتفيا ومالطا وسلوفاكيا، بالإضافة إلى عدد من الدول الشريكة تشمل آيسلندا ومولدوفا وسويسرا والمملكة المتحدة ومقدونيا الشمالية وصربيا.

وجاء الإعلان عن المواقع الجديدة في صربيا ومقدونيا الشمالية خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى منطقة البلقان الغربية، حيث أكدت أن هذه الخطوة ستمنح شركات المنطقة وصولاً مباشراً إلى بنية أوروبا التحتية المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتهدف هذه الفروع إلى التعاون الوثيق مع "مصانع الذكاء الاصطناعي" الرئيسة لتوفير وصول آمن عن بُعد للمجتمعات الوطنية العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى موارد الحوسبة الفائقة المُحسّنة خصيصاً لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وستكون هذه المحطات جزءاً متكاملاً من منظومة الحوسبة الأوروبية الفائقة "EuroHPC"،

في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى الكفاءات والابتكار والبنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء القارة الأوروبية.

كما أعلنت المفوضية عن توسع كبير في شبكة مصانع الذكاء الاصطناعي الأوروبية من خلال إضافة ستة مصانع جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى تسعة عشر مصنعاً موزعين على ست عشرة دولة عضو.

وتشكل هذه الخطوة دفعة قوية لخطة "القارة الذكية بالذكاء الاصطناعي"، كما تكمل استثمارات الاتحاد الأوروبي في "مصانع الذكاء الاصطناعي العملاقة" المخصصة لتطوير وتدريب النماذج المتقدمة والأنظمة الرائدة في هذا المجال، بما يتماشى مع استراتيجية "تطبيق الذكاء الاصطناعي" الهادفة إلى تسريع اعتماد هذه التقنية في الاقتصاد والقطاع العام في أوروبا.

