وزارة الاقتصاد والسياحة تنظم مؤتمر "تمكين الأصول غير الملموسة كمحرك اقتصادي"

دبي في 13 أكتوبر/وام/ نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة مؤتمر “من الفكرة إلى الأثر: تمكين الأصول غير الملموسة كمحرك اقتصادي”، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو” ومؤسسة دبي للمستقبل، بهدف تعزيز دور الأصول غير الملموسة في دعم النمو الاقتصادي المستدام، وتحويل الملكية الفكرية إلى رافعة رئيسية لبناء اقتصاد معرفي متنوع يواكب مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، في كلمته الافتتاحية، أن الإمارات تبنت نهجاً استشرافياً لبناء منظومة متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية، من خلال إصدار تشريعات متطورة تشمل قوانين حماية الملكية الصناعية والعلامات التجارية وحقوق المؤلف، موضحاً أن الابتكار والملكية الفكرية يمثلان ركيزتين أساسيتين لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد.

وأشار إلى أن المؤتمر يشكل منصة وطنية رائدة لتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول غير الملموسة وتحفيز الاستثمار في الابتكار والبحث والتطوير، ودعا المبتكرين ورواد الأعمال والجامعات ومراكز الأبحاث إلى استثمار الممكنات التي توفرها الدولة لإطلاق مشاريع خضراء تحقق أثراً بيئياً واقتصادياً ملموساً.

وتضمن المؤتمر جلسات نقاشية بحثت استراتيجيات دمج الملكية الفكرية في خطط المؤسسات الوطنية، وتسريع نمو الاقتصاد الأخضر القائم على المعرفة والتقنيات الحديثة، مؤكداً على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات لبناء منظومة ابتكار مستدامة تدعم تنافسية الاقتصاد الإماراتي وترسخ مكانته مركزاً عالمياً للابتكار والاستدامة.