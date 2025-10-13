شرطة دبي تشارك في "إكسباند نورث ستار" لتعزيز الابتكار الأمني

دبي في 13 أكتوبر / وام / تشارك القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمركز المعرفة والابتكار والتطوير بالإدارة العامة للشؤون الإدارية، في الدورة العاشرة من معرض "إكسباند نورث ستار" المقام في "دبي هاربر" حتى 15 أكتوبر ضمن منصة التحديات الأمنية المخصصة للشركات الناشئة.

وأوضح العقيد عبدالله جاسم الزرعوني، مدير إدارة المعرفة والابتكار والتطوير أن المشاركة تهدف إلى تعزيز التعاون مع رواد الأعمال والمبتكرين في مجالات التقنيات المتقدمة، عبر خمسة تحديات رئيسية تشمل، الجرائم المستقبلية والسيارات ذاتية القيادة والطائرات بدون طيار وسلامة البيانات والتعرف الآلي على لوحات المركبات.

من جانبها أوضحت النقيب الدكتورة عائشة سعيد حارب أن المركز يسعى لتوسيع الشراكات مع الشركات الناشئة والمراكز البحثية وتوفير بيئة داعمة لاختبار الحلول المبتكرة.

وتستعرض شرطة دبي الدوريات الأمنية ذاتية القيادة M01 وM02، المزودة بتقنيات متقدمة للمراقبة والاستجابة السريعة كجزء من رؤية شاملة لتعزيز الأمن الذكي والتحول الرقمي.