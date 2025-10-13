تنمية المجتمع أبوظبي تشارك في "جيتكس جلوبال 2025"

أبوظبي في 13 أكتوبر/ وام / أطلقت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، مجموعة من المبادرات الرقمية المبتكرة المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال مشاركتها في اليوم الأول من معرض "جيتكس جلوبال 2025".

وأوضح سعادة الدكتور عارف الحمادي المدير العام للشؤون الاستراتيجية والرقمية بالإنابة، أن التحول الرقمي يمثل اليوم أحد المحركات الرئيسة لتطوير القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن الدائرة تعمل على تسخير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة العمل الاجتماعي وتعزيز فعاليته.

وأضاف، "تُجسد المبادرات في المعرض توجه الدائرة نحو تسخير الذكاء الاصطناعي لدعم التنمية الاجتماعية في أبوظبي، وتحويل البيانات إلى رؤى عملية تُسهم في تطوير سياسات أكثر استباقية وكفاءة، إن هذه الخطوة تمثل امتداداً لرؤية الدائرة في بناء مجتمع متماسك ومزدهر، يضع الإنسان في محور التنمية ويستفيد من الإمكانات التقنية لتعزيز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع".

وكشفت الدائرة عن مبادرة لوحة بيانات الرفاهية الاجتماعية، التي تهدف إلى تعزيز جودة حياة المجتمع من خلال تمكين صانعي القرار بالاعتماد على البيانات للكشف الاستباقي عن المخاطر، من خلال تحويل البيانات المعقدة إلى رؤى قابلة للتنفيذ، حيث تتيح اللوحة للجهات المعنية تصميم تدخلات موجهة ومحلية تسهم في إحياء المناطق المستهدفة وتطبيق سياسات مرنة تعزز رفاه المجتمع.

وتُعد المبادرة خطوة رائدة نحو بناء منظومة معرفية متكاملة تُسهم في توجيه السياسات الاجتماعية على أسس علمية وبيانات دقيقة، بما يعزز جاهزية القطاع الاجتماعي لمواكبة التحول الرقمي الشامل الذي تشهده إمارة أبوظبي.

كما أطلقت الدائرة منصة رؤى دعم الأسرة، وهي نموذج مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، يهدف إلى تحديد الأسر الأكثر احتياجاً في إمارة أبوظبي، من خلال دمج بيانات الجهات الحكومية ضمن منظومة رقمية موحدة، وتُسهم في تمكين صانعي القرار من التدخل الاستباقي ومعالجة الأسباب الجذرية للتحديات الاجتماعية وتسريع مسارات التعافي، عبر تقديم تصورات دقيقة مبنية على البيانات تسهم في تصميم حلول مخصصة لكل أسرة.