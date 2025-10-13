"صحة أبوظبي" تطلق "خدمات العلاج بالخارج" المصغر على منصة "تم" خلال "جيتكس"

أبوظبي في 13 أكتوبر / وام / أعلنت دائرة الصحة – أبوظبي، عن إطلاق تطبيق "خدمات العلاج بالخارج" المصغّر على منصة الخدمات الحكومية الموحدة "تم" على هامش مشاركتها في فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2025"، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بتجربة المرضى المبتعثين للعلاج في الخارج وتحسين كفاءتها.

ويأتي إطلاق التطبيق الذكي ضمن جهود الدائرة لرقمنة وإدارة جميع مراحل رحلة العلاج بالخارج بكفاءة وسهولة، بما يجسّد التزامها بتوفير خدمات صحية رقمية متكاملة، ميسّرة وفعّالة، وفق أعلى معايير الجودة والتميز.

ومن خلال التكامل مع منصة "تم"، يتيح التطبيق تصميم رحلة علاجية أكثر ترابطاً وسلاسة، تغطي جميع المراحل بدءاً من مرحلة ما قبل السفر، مروراً بفترة العلاج في الخارج، ووصولاً إلى مرحلة ما بعد العودة إلى الدولة.

ويسهم التطبيق في تبسيط الإجراءات المتعلقة بالعلاج في الخارج، كما يتيح للمستخدمين إمكانية متابعة مواعيدهم الطبية لحظياً، وترتيبات السفر والمرافقين، وإدارة الموافقات الإلكترونية، وطلبات الشهادات الرسمية والتقارير الطبية النهائية.

ويساهم دمج هذه الخدمات ضمن منظومة رقمية موحّدة وآمنة في رفع كفاءة العمليات، وتقديم تجربة متكاملة وسلسة تركز على احتياجات المرضى وتضعهم في مقدمة الاهتمامات، بما يتماشى مع رؤية الإمارة في تعزيز صحة المجتمع وسلامته، ويعزز مكانتها كمركز عالمي رائد في الأنظمة الصحية الذكية.

وأكد سعادة خلف المزروعي، مدير عام التمكين المؤسسي والخدمات المجتمعية في دائرة الصحة – أبوظبي، التزام الدائرة الراسخ بتطوير منظومة رعاية صحية أكثر كفاءة وسلاسة تضمن تقديم خدمات متكاملة وفعّالة على المستويين المحلي والدولي، مشدداً على أن صحة وسلامة أفراد المجتمع داخل الدولة وخارجها تمثل أولوية قصوى.

وأشار إلى أن الدائرة تواصل مسيرة الابتكار وتعزيز البنية التحتية الرقمية في القطاع الصحي، عبر الدمج السلس لأحدث الحلول التقنية، بما يسهم في الارتقاء بتجارب المرضى وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وصولاً إلى بناء منظومة صحية تُعدّ من بين الأذكى والأكثر كفاءة على مستوى العالم.