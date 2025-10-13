"دبي للثقافة" تطلق موسما جديدا من مبادرة "صندوق القراءة"

دبي في 13 أكتوبر/ وام/ أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي عن انطلاق موسم جديد من مبادرة "صندوق القراءة" في مردف سيتي سنتر من 28 أكتوبر حتى 6 نوفمبر ضمن برنامج “مدارس الحياة” احتفاء بمرور 10 سنوات على إطلاقها.

تهدف المبادرة إلى ترسيخ ثقافة القراءة في المجتمع وتدعم الإستراتيجية الوطنية للقراءة 2016 – 2026 عبر فعاليات متنوعة تشمل جلسات حوارية وأمسيات شعرية وورش عمل تفاعلية بمشاركة كتّاب ومبدعين إماراتيين ومقيمين.

ومنذ انطلاقها عام 2016 استقطبت مبادرة “صندوق القراءة” أكثر من 33 ألف زائر و2000 طالب من 70 مدرسة، ونظمت نحو 380 فعالية ثقافية متنوعة، محققة معدل سعادة بلغ 96%، ما يعكس نجاحها في جعل الثقافة في متناول الجميع وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة والإبداع وملتقىً للمواهب.