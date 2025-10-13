فريق بحثي من "نيويورك أبوظبي" يتأهل لمسابقة عالمية حول معالجة ندرة المياه

أبوظبي في 13 أكتوبر/ وام/ أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن تأهل فريق بحثي من مركز أبحاث المياه بالجامعة إلى مسابقة إكس برايز للحد من ندرة المياه (XPRIZE Water Scarcity Competition)، وهي من أهم المبادرات العالمية المخصصة للتصدي لتحدي توفر المياه العذبة.

تأهل الفريق بقيادة البروفيسور نضال هلال، أستاذ الهندسة ومدير مركز أبحاث المياه في الجامعة، وهو الفريق الوحيد من الدولة الذي تأهل للفئة (ب) المخصصة للمواد والأساليب الجديدة، وتركز هذه الفئة على التقنيات المبتكرة لتحلية المياه.

ويعد التأهل بمثابة اعتراف بقيمة الجهود والابتكارات التي أنجزها فريق جامعة نيويورك أبوظبي في أبحاثهم الرائدة على الأغشية ذات الأنماط السطحية والفواصل المدمجة التي تحسّن كفاءة تقنيات تحلية مياه البحر بحوالي 20 في المئة مع دعم متانتها ورفع قابلية تطبيقها على نطاق واسع.

وبتطبيق هذا الابتكار، يمكن تخفيض استهلاك محطات تحلية المياه للطاقة وتوفير وسيلة مجدية اقتصادياً ومستدامة لإنتاج المياه العذبة.

وأشار البروفيسور نضال هلال إلى أهمية المشروع على الصعيدين المحلي والعالمي نظراً لتأثيره المرتقب على أنظمة تحلية المياه التي تعتمد عليها المناطق الجافة ومساهماته في الجهود العالمية لتوفير المياه بشكل مستدام.

وبتأهلهم للمسابقة، يتقدم فريق جامعة نيويورك أبوظبي إلى المرحلة التالية من المسابقة التي تمتد على عدة سنوات وتخضع فيها المشاريع لسلسلة من الاختبارات الصارمة لإثبات النضج التقني وإمكانية التطبيق تحت ظروف واقعية.

تبلغ قيمة جوائز مسابقة إكس برايز للحد من ندرة المياه 119 مليون دولار تتوزع على مسارين اثنين، ويشارك في المسابقة مبتكرون من حول العالم سعياً لتطوير تقنيات ميسورة التكلفة ومستدامة لإنتاج المياه الصالحة للشرب.

وقد انضم البروفيسور نضال هلال إلى قائمة كلاريفيت أناليتيكس (Clarivate Analytics) لعام 2024، التي تضم نسبة 1% من أبرز الباحثين حول العالم من ذوي التأثير الواسع.

ويواصل مركز أبحاث المياه في جامعة نيويورك أبوظبي مساعيه لتطوير الابتكارات في مجال تقنيات المياه المستدامة، ضمن جهود دولة الإمارات الرائدة في مجال أبحاث المياه وابتكاراتها.