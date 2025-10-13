11 جهة تشارك بمنصة حكومة عجمان في "جيتكس 2025"

عجمان في 13 أكتوبر/وام/ تشارك 11 جهة حكومية في منصة حكومة عجمان بمعرض "جيتكس 2025" بدبي تستعرض مشروعات توفر للمواطنين والمقيمين والمستثمرين ورواد الأعمال الحصول على مختلف الخدمات الحكومية، وتأسيس أعمالهم واصدار الرخص بسهولة ويسر، من خلال قنوات رقمية متعددة.

وأكدت سعادة عهود علي شهيل، مدير عام دائرة عجمان الرقمية، أن مشاركة حكومة عجمان في "جيتكس 2025" تمثل فرصة محورية لإطلاق خدمات جديدة وتوقيع شراكات استراتيجية، إلى جانب إبراز جهود الإمارة في مجال الابتكار والتطور التقني.

وأضافت: تهدف حكومة عجمان من خلال هذه المشاركة، إلى أبراز جهودها الرامية إلى تعزيز جودة الخدمات الحكومية، وتسهيل رحلة المتعاملين، إلى جانب استقطاب الاستثمارات، وترسيخ مكانة الإمارة على الخارطة العالمية، بما يتماشى مع أهداف رؤية عجمان 2030 في بناء اقتصاد مستدام ومرن يدعم مسيرة التنمية الشاملة.