"التعليم العالي" تستعرض خدماتها الرقمية في "جيتكس جلوبال 2025"

دبي في 13 أكتوبر /وام/ تشارك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في فعاليات “جيتكس جلوبال 2025”، المقام بدبي، مستعرضة أحدث ابتكاراتها الرقمية ومشروعاتها الذكية .

وتعرض الوزارة خلال مشاركتها مجموعة من الخدمات الذكية المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، من أبرزها خدمة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الصادرة من داخل الدولة، ومدقق الذكاء الاصطناعي للتحقق من صحة الشهادات الخارجية، ومحلل السجلات الأكاديمية الذي يسهم في تسريع إجراءات القبول الوطني وضمان سلاسة الخدمات التعليمية، إضافة إلى نظام ذكي للتحقق من خطابات القبول والمنح الدراسية.

وأكدت سعادة أماني خالد البناي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، أن المشاركة تعكس حرص الوزارة على تعزيز الشفافية ودعم التطوير المؤسسي من خلال توظيف أحدث التقنيات، مشيرة إلى أن هذه الجهود تنسجم مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.

وأوضحت أن الوزارة بالتعاون مع شركائها من الجامعات الوطنية، تنظم أربع جلسات تخصصية ضمن فعاليات المعرض، تناقش مستقبل التعليم الذكي ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الأكاديمية، بما يعزز بناء منظومة تعليمية ذكية ومستدامة تواكب توجهات دولة الإمارات نحو اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والريادة التكنولوجية.