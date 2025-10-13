"ايدج" و"دو" تتعاونان لحماية وتأمين الشبكات المالية الوطنية

دبي في 13 أكتوبر / وام/ أعلنت "ايدج" عن شراكة استراتيجية مع "دو" مزود خدمات الاتصالات والحلول الرقمية، لدمج أجهزة تشفير الشبكات" KATIM Gateway " ضمن البنية التحتية الوطنية للاتصالات، بما يضمن حماية تدفق البيانات للمؤسسات المالية في مختلف أنحاء الدولة، ويدعم التوافق المستقبلي مع مصرف الإمارات المركزي.

وبموجب الشراكة الاستراتيجية، تصبح شركة "كاتم"، المتخصصة في الاتصالات الآمنة ضمن مجموعة "ايدج"، مزوداً وحيداً وحصرياً لأجهزة تشفير الشبكات في هذه المبادرة الوطنية، مما يعزز ريادة دولة الإمارات في مجالات الأمن السيبراني السيادي والمرونة الرقمية.

ووقّع الاتفاقية كل من، حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج، وفهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة دو. وقال المرر: "تُمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تأمين القطاع المالي بدولة الإمارات عبر تقنيات تشفير سيادية تم تطويرها وتجري إدارتها بالكامل داخل الدولة، ومن خلال تعاوننا المشترك مع شركة " دو" ، سنعمل على إنشاء بنية تشفير موحدة وموثوقة تحمي تدفقات البيانات الوطنية، وتعزز الثقة في اقتصادنا الرقمي، تجسيداً لرؤية دولة الإمارات في تحقيق المرونة والاستقلال التكنولوجي في بيئة سيبرانية تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، وسيتم نشر أنظمة التشفير عالية الموثوقية "KATIM GATEWAY " عبر مسارات البيانات المالية الحساسة التي تمر عبر شبكة "دو"، بما يخدم المؤسسات العاملة ضمن الإطار التنظيمي لمصرف الإمارات المركزي، وسيسهم ذلك في ضمان الحماية الشاملة للبيانات أثناء نقلها، وتعزيز سلامة الاتصالات بين المصارف، ودعم قدرة الدولة على مواجهة التهديدات السيبرانية المتقدمة والمخاطر الناشئة في عصر الحوسبة الكمية".

ومن جانبه، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة دو: "تلتزم "دو" بتوفير بنية تحتية رقمية آمنة ومرنة تمكّن القطاعات الحيوية في دولة الإمارات من العمل بكل ثقة، ومن خلال دمج تقنية التشفير السيادية من قبل "كاتم" في شبكتنا الأساسية، سنعزز الوضع الأمني لبنيتنا التحتية، كما سنرفع مستوى الحماية في تدفق البيانات الحساسة، وتدعم الشراكة بشكل مباشر رؤية دولة الإمارات عبر تمكين اقتصادنا القائم على قاعدة البيانات من العمل ضمن بنية تحتية محلية آمنة، تُلبي المتطلبات الحكومية الحيوية المتعلقة بسيادة البيانات"، وتعد " KATIM Gateway " تقنية تشفير شبكية سيادية مقاومة لتقنيات ما بعد الكم، وقد تم تطويرها وتصنيعها في دولة الإمارات بهدف تأمين تدفقات البيانات عالية النطاق الترددي بين الشبكات الأساسية ومراكز البيانات والعمليات الحساسة، وسيسهم دمجها ضمن البنية التحتية المتطورة لشركة "دو" في توفير خدمات تشفير مركزية قابلة للتوسع للمؤسسات المالية التي تعمل تحت إشراف مصرف الإمارات المركزي".