سفير باكستان: ارتفاع صادراتنا عبر الإمارات إلى 380 مليون دولار خلال عام

دبي في 13 أكتوبر/ وام/ قال سعادة فيصل نياز ترمذي سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى دولة الإمارات إن صادرات باكستان عبر دولة الإمارات شهدت نموا ملحوظا خلال العام الماضي، حيث ارتفعت من 280 مليون دولار إلى 380 مليون دولار ما يعكس قوة ومتانة التعاون الاقتصادي القائم بين البلدين.

جاء ذلك في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش افتتاح منصات باكستان في “جيتكس” بدبي من قبل معالي السيدة شذى فاطمة خواجة وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن باكستان من خلال مشاركتها في هذا المعرض تجدد التزامها بهذه الفعالية العالمية التي تعد شريكا منتظما فيها منذ عقود، مؤكدا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تطورا لافتا في مختلف المجالات.

وأشار إلى أنه وفي إطار الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات وباكستان أُطلقت مبادرات ثنائية تهدف إلى رقمنة الاقتصاد وتعزيز البنية التحتية الرقمية، منوها إلى أن وفدا باكستانيا رفيع المستوى يعمل حاليا بالتعاون مع الجهات المعنية في دولة الإمارات لاستكشاف آفاق التعاون في مجالات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.

ويضم الوفد الباكستاني معالي السيدة شذى فاطمة خواجة وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومعالي طارق بشير شيما وزير الزراعة .

وأكد السفير ترمذي أن باكستان تؤمن بالإمكانات الكبيرة للتعاون المشترك في قطاع التكنولوجيا، مشيرا إلى أن صادرات بلاده في هذا القطاع تبلغ حاليا نحو 4 ملايين دولار سنويا وتوفر الكفاءات البشرية المؤهلة والخبرات التقنية في باكستان يمكن أن يسهم في رفع هذا الرقم إلى 100 مليون دولار في المستقبل القريب.

ولفت إلى أن دولة الإمارات تعد ثالث أكبر وجهة للصادرات الباكستانية بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، منوها إلى أن هذا العام يشهد مشاركة أكثر من 1000 شركة ناشئة ومؤسسة باكستانية في فعاليات “جيتكس” وهو الرقم الأكبر في تاريخ مشاركة باكستان في هذا الحدث العالمي.

وأكد أن العلاقات بين البلدين تستند إلى أسس تاريخية راسخة معربا عن تطلع بلاده إلى الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى شراكة نموذجية يحتذى بها على مستوى المنطقة والعالم.