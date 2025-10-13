مجموعة تيكوم : الإمارات وجهة رائدة لأبرز شركات التكنولوجيا العالمية

دبي في 13 أكتوبر/وام/ قال عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت، إنّ مدينة دبي للإنترنت تلعب دوراً محورياً في استقطاب الاستثمارات والشركات الناشئة التي تشكل ركيزة رئيسية لمستقبل الاقتصاد الرقمي في الدولة، حيث تضمّ حالياً أكثر من 4,000 عميل من أبرز شركات التكنولوجيا العالمية والإقليمية التي يعمل فيها أكثر من 31 ألف موظف متخصّص.

وأشار إلى أن مدينة دبي للإنترنت تشهد نمواً مستمراً في عدد الشركات العالمية التي تختار دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً إقليمياً لأنشطتها التقنية، موضحاً أن العام الجاري شهد انضمام شركة "باي بال" إلى قائمة الشركات التي اتخذت من المدينة مقراً لها، إضافة إلى إعلان شركة "أوراكل" عن توسع جديد لمركز الابتكار التابع لها في مدينة دبي للإنترنت.

وقال لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات اليوم الأول من "جيتكس جلوبال 2025"، إن روّاد الأعمال والشركات الناشئة في حاضنة الأعمال in5 التابعة لمجموعة تيكوم قد استقطبت استثمارات تفوق قيمتها 9 مليارات درهم إماراتي، ما يجعلها من أبرز وجهات التكنولوجيا الرائدة في المنطقة.

وقال المالك إن مشاركة مدينة دبي للإنترنت في المعرض، تؤكّد على دورها الاستراتيجي في دعم منظومة التحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي في إمارة دبي ودولة الإمارات وتعكس مكانتها العالمية الرائدة في استقطاب نخبة من أبرز شركات التكنولوجيا العالمية والشركات الناشئة ودعم نموّها.

وأوضح أن المعرض يشكل فرصة لتسليط الضوء على قصص النجاح التي حققتها الشركات القائمة في مدينة دبي للإنترنت، لا سيما الشركات الناشئة ضمن حاضنة الأعمال in5.

وأضاف أن المدينة تضم مجموعة من أبرز الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا، مثل "مايكروسوفت" و"أوراكل" و"جوجل"، إلى جانب مئات الشركات الناشئة التي اختارت دبي مركزاً لنموها وتوسعها، بفضل البيئة الحاضنة التي توفرها مدينة دبي للإنترنت وبنيتها التحتية الذكية.

وأفاد بأن الاستثمارات التي استقطبتها الشركات الناشئة ضمن حاضنة الأعمال in5 قد تجاوزت 9 مليارات درهم إماراتي، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في منظومة ريادة الأعمال التي توفرها مدينة دبي للإنترنت والدعم الذي تحظى به الشركات من خلال التدريب والتوجيه والتواصل المباشر مع الشركات العالمية الكبرى.

وقال، إنه ومن خلال حاضنة الأعمال in5، نعمل على تمكين الشركات الناشئة المحلية من الانطلاق من دبي إلى العالمية، لافتاً إلى أن عدداً من الشركات المتخصصة مثل "أنغامي" نجح في الانطلاق والتحول إلى علامات تجارية رائدة في أسواقها، ما يعكس قوة بيئة الأعمال والفرص التي توفرها مدينة دبي للإنترنت.

وأكد أنّ نجاح هذه المشاريع البارزة للتوسّع يُعزى إلى استثمارات استراتيجية قامت بتخصيصها مجموعة تيكوم لتطوير البنية التحتية بقيمة تقارب 2 مليار درهم إماراتي خلال السنوات الماضية، بما في ذلك إنجاز المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع "مركز الابتكار" وتوفير المزيد من المساحات المكتبية المتميّزة من فئة الدرجة الأولى والمرافق الحديثة لدعم نمو شركات التكنولوجيا وتوسيع نطاق أعمالها في مدينة دبي للإنترنت.

وقال إن مدينة دبي للإنترنت تحرص على مواصلة الاستثمار في تطوير بيئة متكاملة تسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً للتكنولوجيا والابتكار، بما يتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات المرتبطة بالتحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وأضاف أنّ قيمة مساهمة مدينة دبي للإنترنت في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي قد تخطّت 100 مليار درهم إماراتي خلال السنوات الـ 15 الماضية، بما يعكس دورها البارز والمحوري في دفع عجلة اقتصاد دبي القائم على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار.

