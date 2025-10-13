الإمارات تشارك في إطلاق شبكة "مينا-أيرن" بجدة

جدة في 13 أكتوبر/ وام/ شاركت دولة الإمارات، ممثلة باللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، في الاجتماع العام الأول لشبكة استرداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينا-أيرن"، الذي عُقد في مدينة جدة السعودية يومي 8 و9 أكتوبر 2025.

ترأّس وفد الدولة سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، بمشاركة ممثلين من وزارة العدل، ووزارة الداخلية، والنيابات العامة بالدولة.

وألقت دولة الإمارات خطابًا أعلنت فيه أولوياتها بشأن رئاسة شبكة "مينا-أيرن" للعام 2026.

وشكّل الاجتماع الإطلاق الرسمي لشبكة "مينا-أيرن"، حيث جمع وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من مختلف دول المنطقة، وتم خلاله اعتماد "إعلان النوايا" و"ميثاق الشبكة" لتأطير التعاون عبر الحدود في تعقب وتجميد ومصادرة الأصول غير المشروعة. وعبر سعادة حامد الزعابي عن شكر وتقدير دولة الإمارات للمملكة العربية السعودية على جهودها واستضافتها للمقر الدائم لسكرتارية شبكة استرداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدا على الاستمرار في تطوير عمل الشبكة بناء على النجاح الذي تم مع إطلاق الشبكة هذا العام في ظل رئاسة المملكة.

وأكد على التزام دولة الإمارات الراسخ بتعزيز العمل الإقليمي والدولي في مجال استرداد الأصول، لافتاً إلى أن مجابهة التدفقات المالية غير المشروعة تتطلب سرعة وفعالية في تعقب العائدات الإجرامية.

وأشار إلى أهمية دمج استرداد الأصول ضمن الإطار الأوسع لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة، مؤكدا أن شبكة "مينا-أيرن" ستكون أداة عملية لتبادل المعلومات بين الممارسين، وتسريع المساعدات القانونية المتبادلة، وتعزيز المساهمة الجماعية في منطقة في جهود استرداد الأصول على الصعيد العالمي.

وأوضح أن مشاركة دولة الإمارات في جدة تعكس الإستراتيجية الأوسع في تعزيز القيادة الإقليمية، وتوسيع التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، وضمان مواءمة كاملة مع معايير مجموعة العمل المالي "FATF".

وتواصل دولة الإمارات تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال؛ ففي عام 2024 صادرت ما قيمته 5.2 مليار درهم، أي أكثر من ضعف المبلغ المصادَر في 2023، لتصبح ضمن أفضل ثلاث دول عالمياً من حيث حجم المصادرات كنسبة مئوية من تقديرات الجرائم المالية.

ويعكس هذا الإنجاز فعالية الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي نُفذت منذ عام 2021 في مجالات التحقيقات المالية، وشفافية المستفيد الحقيقي، والتعاون الدولي.

كما تعمل الدولة على إنشاء مكتب متخصص لإدارة الأصول المصادرة، يضمن استخدامها في الأغراض الاجتماعية، ورشّحت خمسة ضباط ارتباط من الجهات الوطنية للعمل كمنسقين مع الشبكة.

واختُتم الاجتماع بالإطلاق الرسمي لشبكة "مينا-أيرن"، وباعتماد خطة عمل مستقبلية تشمل عقد ورش عمل متخصصة حول الأصول الافتراضية وإدارة الأصول المصادرة.

وأكدت دولة الإمارات استعدادها الكامل للإسهام الفعّال في تطوير الشبكة، ومشاركة خبراتها الوطنية، وتعزيز التعاون مع الشركاء لضمان استرداد الأصول غير المشروعة وإعادتها بما يحقق الفائدة لشعوب المنطقة والعالم.