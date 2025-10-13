منصور بن محمد يشهد إطلاق نظام معلومات الشحن المسبق (ACI)

دبي في 13 أكتوبر /وام/ شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود إطلاق نظام معلومات الشحن المسبق (ACI)، خلال معرض جيتكس جلوبال 2025 والذي يمثل نقلة نوعية في تعزيز الأمن الجمركي وحماية الدولة من دخول المواد الممنوعة، إلى جانب تقليل الحاجة لعمليات التفتيش الميداني من خلال الاعتماد على التحليل الذكي للبيانات.

ووجه سموه، بحضور معالي عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعادة الدكتور عبدالله بوسناد مدير عام جمارك دبي وعدد من المسؤولين، جمارك دبي بمواصلة تطوير منظومة تكاملية لتحليل المخاطر بمنافذ دبي، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستمرار في تبنّي أحدث حلول الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في منظومتها الأمنية، بما يدعم أهداف حكومة دبي في بناء منظومة جمركية ذكية وآمنة تواكب متطلبات المستقبل وتدعم ازدهار التجارة العالمية.

ويعد نظام معلومات الشحن المسبق (ACI) من أبرز الأنظمة الحديثة التي أطلقتها جمارك دبي، إذ يتيح استلام بيانات الشحنات قبل مغادرتها بلد المصدر، مما يرفع من كفاءة الإجراءات الوقائية ويختصر زمن الحصول على المعلومات خلال فترة زمنية وجيزة قبل الإرسال الفعلي للشحنة. ويعتمد النظام على بيانات الحمولة (المنافيست) في المنافذ البحرية والجوية والبيانات الجمركية لضمان دقة وسرعة تحليل المخاطر.

ومن خلال هذا التطوير، تم توحيد عدة أنظمة تحليل وتصنيف سابقة في منصة موحدة مدعّمة بالذكاء الاصطناعي، تعمل على تعزيز كفاءة الأداء وتطوير مستوى أمن المعلومات. كما تم دمج تقنيات البلوك تشين لضمان موثوقية واستقلالية البيانات المستلمة من مصادرها الأصلية، إلى جانب استخدام تقنيات التعلم الآلي التي تمكن النظام من التطور الذاتي

ويقوم النظام الجديد، المعزّز بتقنيات Genetic AI، بتنفيذ عمليات اتخاذ القرار بشكل لحظي وذاتي دون تدخل بشري، حيث ترسل الملاحظات الناتجة عن التحليل الذكي تلقائياً إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، مما يعزز سرعة الاستجابة ويرفع كفاءة منظومة الأمن الجمركي في إمارة دبي.



